Ученые рассказали, чем опасна тяжелая форма астмы

Специалисты Каролинского института проанализировали данные более 11 тысяч пациентов и наблюдали их на протяжении 20 лет. За это время смертность среди людей с тяжелой астмой составила около 34%, тогда как при более легких формах – примерно 20%, сообщает Zakon.kz.

Ученые отметили, что сама астма редко становится прямой причиной смерти. Основные риски связаны с сопутствующими заболеваниями и осложнениями, пишет European Respiratory Journal (ERJ). "При тяжелом течении болезни в организме развивается хроническое воспаление, которое может ухудшать работу сосудов, повышать риск тромбозов и, как следствие, инфаркта или инсульта. Также у таких пациентов чаще выявляются онкологические заболевания, а регулярные обострения дополнительно нагружают дыхательную и сердечно-сосудистую системы", – заключили ученые. Исследователи подчеркивают: тяжелая астма встречается у 3-8% пациентов, но именно эта группа требует наиболее внимательного медицинского контроля. Ранее сообщалось, что в США у водителя автобуса случился приступ астмы, после чего она потеряла сознание за рулем. Когда автобус начал вилять, 12-летний шестиклассник Джексон Каснаве схватил руль и попытался удержать машину на дороге.

