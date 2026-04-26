Школьники остановили автобус на ходу после потери сознания водителем
Инцидент произошел в городе Килн, штат Миссисипи, вскоре после выезда автобуса от средней школы Хэнкок. У водителя Лии Тейлор случился приступ астмы, после чего она потеряла сознание за рулем, пишет The Guardian 25 апреля 2026 года.
Когда автобус начал вилять, 12-летний шестиклассник Джексон Каснаве схватил руль и попытался удержать машину на дороге.
"У меня не было времени осмыслить свои эмоции. Я просто хотел убедиться, что никто не пострадает", – рассказал он агентству Associated Press.
Другой ученик, Дарриус Кларк, попытался остановить автобус, нажав на тормоза, когда тот начал ускоряться.
"И тут она снова потеряла сознание, а автобус покатился вперед... когда я нажал на тормоза, меня чуть не выбросило из лобового стекла", – вспоминал он.
В итоге школьники смогли замедлить автобус, вывести его на разделительную полосу и остановить. 13-летняя Кейли Кларк позвонила в 911, несмотря на шум и панику в салоне.
"Мне было страшно, но я также должна была помочь", – сказала она.
Еще одна ученица, 15-летняя Дестини Корнелиус, заметила в руках водителя небулайзер и использовала его. 13-летняя Маккензи Финч поддерживала голову Тейлор и связалась со школьным округом.
На место прибыли экстренные службы и оказали помощь водителю. Позже Тейлор сообщила, что ее состояние стабилизировалось.
В пятницу на школьном собрании подростков отметили за их действия.
"Я очень горжусь ими. Я не могла бы желать себе никого из своих учеников, кроме тех, кто ездит со мной в автобусе. Я люблю каждого из них, – сказала она. – Я буду думать о том, как они спасли мне жизнь".
