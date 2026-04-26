#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Мир

Школьники остановили автобус на ходу после потери сознания водителем

школьный автобус, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 12:23
В штате Миссисипи (США) ученики средней школы предотвратили возможную аварию: водитель школьного автобуса потеряла сознание прямо на шоссе, но подростки сумели взять управление на себя, остановить транспорт и вызвать помощь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Килн, штат Миссисипи, вскоре после выезда автобуса от средней школы Хэнкок. У водителя Лии Тейлор случился приступ астмы, после чего она потеряла сознание за рулем, пишет The Guardian 25 апреля 2026 года.

Когда автобус начал вилять, 12-летний шестиклассник Джексон Каснаве схватил руль и попытался удержать машину на дороге.

"У меня не было времени осмыслить свои эмоции. Я просто хотел убедиться, что никто не пострадает", – рассказал он агентству Associated Press.

Другой ученик, Дарриус Кларк, попытался остановить автобус, нажав на тормоза, когда тот начал ускоряться.

"И тут она снова потеряла сознание, а автобус покатился вперед... когда я нажал на тормоза, меня чуть не выбросило из лобового стекла", – вспоминал он.

В итоге школьники смогли замедлить автобус, вывести его на разделительную полосу и остановить. 13-летняя Кейли Кларк позвонила в 911, несмотря на шум и панику в салоне.

"Мне было страшно, но я также должна была помочь", – сказала она.

Еще одна ученица, 15-летняя Дестини Корнелиус, заметила в руках водителя небулайзер и использовала его. 13-летняя Маккензи Финч поддерживала голову Тейлор и связалась со школьным округом.

На место прибыли экстренные службы и оказали помощь водителю. Позже Тейлор сообщила, что ее состояние стабилизировалось.

В пятницу на школьном собрании подростков отметили за их действия.

"Я очень горжусь ими. Я не могла бы желать себе никого из своих учеников, кроме тех, кто ездит со мной в автобусе. Я люблю каждого из них, – сказала она. – Я буду думать о том, как они спасли мне жизнь".

Ранее сообщалось, что в США 22-летняя учительница растлила восьмиклассника и забеременела от него.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: