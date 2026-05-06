Наука и технологии

Ученые выяснили, что Землю вскоре может разорвать пополам

Планета, космос, разлом, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 00:16 Фото: magnific
Ученые наблюдают геологическое явление под Тихим океаном, которое медленно разрывает поверхность нашей планеты. Главным действующим лицом в этом процессе является субдукционная плита, которая разрушается, а не погружается, как обычно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет LAD Bible, события у побережья острова Ванкувер предоставляют беспрецедентные данные о работе недр Земли. Исследователи обнаружили, что, хотя плиты Хуан-де-Фука и Эксплорер медленно погружаются под Североамериканскую плиту, этот процесс протекает иначе, чем обычно.

Под поверхностью нашей планеты находятся семь основных тектонических плит, которые подходят друг к другу, как кусочки гигантской головоломки. Там, где более плотная плита погружается под более легкую, происходит субдукция, которая обычно способствует поддержанию мирных и спокойных условий на поверхности.

По словам Брэндона Шука, ведущего автора исследования, для образования такой зоны требуется огромная сила, подобная той, с которой толкают тяжелый поезд в гору.

Согласно текущим измерениям, погружающаяся, раскалывающаяся тектоническая плита не только опускается в глубины, но и ее структура активно разрывается, а затем распадается на более мелкие микроплиты. Это первый случай, когда исследователи могут по-настоящему наблюдать гибель подобной зоны.

Ученые сравнивают это явление с крушением поезда, но не с внезапной гигантской аварией, а постепенно, вагон за вагоном. Удивительно, но сейчас в этом районе необычно спокойно, поскольку уже оторванные куски породы больше не трутся друг о друга. По этой причине в пострадавшем регионе пока не произошло ни одного разрушительного землетрясения.

Хотя в будущем разлом, вероятно, будет увеличиваться в размерах, для наступления серьезных последствий могут потребоваться миллионы лет.

Ранее мы писали о том, что последствия взрыва вулкана в Тихом океане почти добрались до космоса.

Аксинья Титова
