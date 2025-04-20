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Общество

Землю вновь накроют магнитные бури

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 15:45 Фото: pixabay
На Земле вновь ожидаются магнитные бури. Они накроют планету вечером 22 апреля, сообщает Zakon.kz.

По оценкам специалистов, их мощность составит по шкале уровней от G1 до G2. Об этом землян предупреждает в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

"Во второй половине дня 22 апреля геомагнитное поле вновь станет слабо возмущенным, а ближе к вечеру с вероятностью около 85% начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня классов G1-G2", – сказал он.

По словам Леуса, слабые возмущения уровня G1 в магнитосфере начались со второй половины ночи воскресенья, 20 апреля. Продолжительными и интенсивными до 22 апреля они не станут.

"Они не связаны с появившейся на Солнце крупной корональной дырой, их причина – кратковременные изменения в ориентации магнитного поля в окрестностях планеты", – поясняет специалист.

Ссылаясь на мировые прогностические центры, синоптик предупреждает, что магнитные бури на Земле продлятся до 24 апреля.

Ранее стало известно, что в апреле на Земле ожидается шесть дней магнитных бурь. Последняя произойдет именно 24 апреля.

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Андрей Дюсупов
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