Что будет, если не обновлять смартфон
Специалисты раскрыли последствия отказа от обновлений операционной системы на мобильнике, сообщает Zakon.kz.
BGR пишет, что теоретически совсем не обновлять смартфон можно, если запретить установку новых версий программного обеспечения на устройство в фоновом режиме. Однако это делать не рекомендуется, поскольку будут неизбежны негативные последствия.
"Если перестать устанавливать обновления ОС, то за считаные недели или месяцы ничего критического не произойдет, а вот после приложения перестанут запускаться и корректно работать", – пояснили специалисты.
Издание подчеркнуло, что вместе с обновлениями становятся доступны не только новые функции, но и меры безопасности.
"Если гаджет не получит их вовремя, то пользоваться им будет небезопасно. Не обновляя свой смартфон, вы упускаете новые возможности устройства, а в условиях роста кибератак и частых утечек данных использовать устаревшую, необновленную версию ОС на своем девайсе – неразумное решение", – подытожили авторы.
