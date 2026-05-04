Советы

Можно ли покупать технику с витрин – исследование

Магазин техники, телефоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 23:59
Образцы техники на витринах часто привлекают скидкой, но крайне важно учитывать, как именно техника использовалась, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, к примеру, смартфон мог быть подключенным к зарядке на выставочном стенде целые месяцы с постоянно активным дисплеем.

Также ноутбуки и телевизоры ежедневно могут демонстрировать покупателям на высокой яркости. Это можно считать полноценной эксплуатацией техники еще до покупки.

Однако приобретение витринного образца может быть разумным вариантом для более "пассивной" техники. Холодильник, духовка или стиральная машина часто просто стоят в зале выключенными.

К ним прикасаются, но по назначению не используют. В таком случае достаточно проверить визуальное состояние и механические элементы: кнопки, переключатели, петли, люфты.

Иными словами, важен не сам факт нахождения на витрине, а режим демонстрации. Если устройство работало без остановки, то товар можно считать частично изношенным.

Экономия в 10-15% вряд ли оправдает покупку, по сути, подержанного устройства.

Ранее стоматолог развеяла главные мифы о брекетах у взрослых.

Аксинья Титова
Человеческий череп нашли на витрине благотворительного магазина в США
Лондонский Тауэр закрыли из-за атаки на витрину с государственной короной
Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана
