Сознание и разум у искусственного интеллекта: реальность или иллюзия восприятия
Эксперт считает, пишет The Conversation, общение с Claude иногда производит впечатление разговора с разумным собеседником. По его словам, иллюзия сознания у подобных систем выглядит крайне правдоподобно.
Подобные заявления звучат не впервые. Еще в 2022 году инженер Google Блейк Лемуан утверждал, что чатбот LaMDA якобы обладает собственными интересами. Эксперты отмечают, что люди склонны эмоционально воспринимать ИИ-системы, особенно если те ведут диалог в человеческой манере.
Специалисты по искусственному интеллекту, впрочем, считают, что современные чатботы не обладают сознанием. Они объясняют, что такие системы работают на базе больших языковых моделей, которые анализируют огромные массивы текста и предсказывают наиболее вероятные ответы, имитируя естественное общение.
Эксперты предупреждают, что излишняя вера в "разумность" ИИ может привести к эмоциональной зависимости пользователей и искажению восприятия технологий. По их мнению, людям важно понимать принципы работы чатботов и помнить, что даже самые продвинутые системы остаются лишь инструментами обработки данных.
