Сознание и разум у искусственного интеллекта: реальность или иллюзия восприятия

Эволюционный биолог Ричард Докинз предположил, что искусственный интеллект (ИИ) Claude может обладать признаками сознания. Ученый отметил, что поведение современных чатботов становится настолько убедительным, что порой создает ощущение наличия у них внутреннего опыта и эмоций.

Эксперт считает, пишет The Conversation, общение с Claude иногда производит впечатление разговора с разумным собеседником. По его словам, иллюзия сознания у подобных систем выглядит крайне правдоподобно.

Подобные заявления звучат не впервые. Еще в 2022 году инженер Google Блейк Лемуан утверждал, что чатбот LaMDA якобы обладает собственными интересами. Эксперты отмечают, что люди склонны эмоционально воспринимать ИИ-системы, особенно если те ведут диалог в человеческой манере.

Специалисты по искусственному интеллекту, впрочем, считают, что современные чатботы не обладают сознанием. Они объясняют, что такие системы работают на базе больших языковых моделей, которые анализируют огромные массивы текста и предсказывают наиболее вероятные ответы, имитируя естественное общение.

Эксперты предупреждают, что излишняя вера в "разумность" ИИ может привести к эмоциональной зависимости пользователей и искажению восприятия технологий. По их мнению, людям важно понимать принципы работы чатботов и помнить, что даже самые продвинутые системы остаются лишь инструментами обработки данных.

