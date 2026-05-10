Наука и технологии

Сознание и разум у искусственного интеллекта: реальность или иллюзия восприятия

Ученый допустил, что Claude может быть сознательным, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 19:16
Эволюционный биолог Ричард Докинз предположил, что искусственный интеллект (ИИ) Claude может обладать признаками сознания. Ученый отметил, что поведение современных чатботов становится настолько убедительным, что порой создает ощущение наличия у них внутреннего опыта и эмоций.

Эксперт считает, пишет The Conversation, общение с Claude иногда производит впечатление разговора с разумным собеседником. По его словам, иллюзия сознания у подобных систем выглядит крайне правдоподобно.

Подобные заявления звучат не впервые. Еще в 2022 году инженер Google Блейк Лемуан утверждал, что чатбот LaMDA якобы обладает собственными интересами. Эксперты отмечают, что люди склонны эмоционально воспринимать ИИ-системы, особенно если те ведут диалог в человеческой манере.

Специалисты по искусственному интеллекту, впрочем, считают, что современные чатботы не обладают сознанием. Они объясняют, что такие системы работают на базе больших языковых моделей, которые анализируют огромные массивы текста и предсказывают наиболее вероятные ответы, имитируя естественное общение.

Эксперты предупреждают, что излишняя вера в "разумность" ИИ может привести к эмоциональной зависимости пользователей и искажению восприятия технологий. По их мнению, людям важно понимать принципы работы чатботов и помнить, что даже самые продвинутые системы остаются лишь инструментами обработки данных.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с Сагинтаевым развитие ЕАЭС и технологии ИИ.

Елена Беляева
