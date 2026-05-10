Наука и технологии

Мужчина нашел золотой артефакт великого воина прямо под поваленным деревом

Золото, артефакт воина, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 08:55 Фото: Археологический музей Университета Ставангера
Мужчина, отправившийся на утреннюю прогулку на юго-западе Норвегии, наткнулся на неожиданную находку: ножны меча элитного воина, которые были специально закопаны 1500 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, редкий золотой предмет, богато украшенный изображениями змееподобных животных, вероятно, был подношением богам во времена голода и социальных потрясений, считают исследователи.

Золотой артефакт VI века длиной около 6 сантиметров и весом 33 грамма когда-то украшал ножны меча элитного воина. На сегодняшний день в Северной Европе обнаружено всего 17 подобных артефактов, и большинство из них были найдены в кладах вместе с другими предметами.

Детали ножен изношены, что говорит о том, что владелец часто использовал их, прежде чем избавиться от них. Вероятно, тот, кто носил меч, был вождем в этом районе в первой половине VI века и имел при себе свиту верных воинов.

В VI веке Южная Норвегия пережила значительное сокращение населения из-за извержений вулканов, длительного похолодания и пандемий бубонной чумы.

Один из центров власти того времени находился в Хове, где был обнаружен большой фермерский комплекс и многочисленные золотые артефакты, что позволяет предположить, что жившие там люди принадлежали к элите.

Украшение ножен является частью редкой и загадочной группы предметов, иногда находимых в Скандинавии, в которую входят спиральные кольца, золотые подвески в форме дисков и эти украшения для оружия в форме губной гармоники. Эксперты считают, что эти группы артефактов приносились в жертву богам с просьбой о защите от стихийных бедствий.

Ранее мы писали, что вулкан в Антарктиде выбрасывает в воздух золото на 2 млн тенге в день.

Аксинья Титова
