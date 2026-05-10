Мужчина нашел золотой артефакт великого воина прямо под поваленным деревом

Мужчина, отправившийся на утреннюю прогулку на юго-западе Норвегии, наткнулся на неожиданную находку: ножны меча элитного воина, которые были специально закопаны 1500 лет назад.

Как пишет Live Science, редкий золотой предмет, богато украшенный изображениями змееподобных животных, вероятно, был подношением богам во времена голода и социальных потрясений, считают исследователи.

Золотой артефакт VI века длиной около 6 сантиметров и весом 33 грамма когда-то украшал ножны меча элитного воина. На сегодняшний день в Северной Европе обнаружено всего 17 подобных артефактов, и большинство из них были найдены в кладах вместе с другими предметами.

Детали ножен изношены, что говорит о том, что владелец часто использовал их, прежде чем избавиться от них. Вероятно, тот, кто носил меч, был вождем в этом районе в первой половине VI века и имел при себе свиту верных воинов.

Фото: Археологический музей Университета Ставангера

В VI веке Южная Норвегия пережила значительное сокращение населения из-за извержений вулканов, длительного похолодания и пандемий бубонной чумы.

Один из центров власти того времени находился в Хове, где был обнаружен большой фермерский комплекс и многочисленные золотые артефакты, что позволяет предположить, что жившие там люди принадлежали к элите.

Украшение ножен является частью редкой и загадочной группы предметов, иногда находимых в Скандинавии, в которую входят спиральные кольца, золотые подвески в форме дисков и эти украшения для оружия в форме губной гармоники. Эксперты считают, что эти группы артефактов приносились в жертву богам с просьбой о защите от стихийных бедствий.

