Мужчина нашел золотой артефакт великого воина прямо под поваленным деревом
Как пишет Live Science, редкий золотой предмет, богато украшенный изображениями змееподобных животных, вероятно, был подношением богам во времена голода и социальных потрясений, считают исследователи.
Золотой артефакт VI века длиной около 6 сантиметров и весом 33 грамма когда-то украшал ножны меча элитного воина. На сегодняшний день в Северной Европе обнаружено всего 17 подобных артефактов, и большинство из них были найдены в кладах вместе с другими предметами.
Детали ножен изношены, что говорит о том, что владелец часто использовал их, прежде чем избавиться от них. Вероятно, тот, кто носил меч, был вождем в этом районе в первой половине VI века и имел при себе свиту верных воинов.
В VI веке Южная Норвегия пережила значительное сокращение населения из-за извержений вулканов, длительного похолодания и пандемий бубонной чумы.
Один из центров власти того времени находился в Хове, где был обнаружен большой фермерский комплекс и многочисленные золотые артефакты, что позволяет предположить, что жившие там люди принадлежали к элите.
Украшение ножен является частью редкой и загадочной группы предметов, иногда находимых в Скандинавии, в которую входят спиральные кольца, золотые подвески в форме дисков и эти украшения для оружия в форме губной гармоники. Эксперты считают, что эти группы артефактов приносились в жертву богам с просьбой о защите от стихийных бедствий.
