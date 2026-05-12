Блогер нашел на дне океана существо, которое никто не видел вживую

Один из пользователей YouTube опустил в Индонезийский океан камеры ночного видения и обнаружил ранее неизвестные виды и странное поведение морских обитателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет indiandefencereview.com, ютубер Барни Дилларстоун опустил несколько камер ночного видения в Индонезийский океан, чтобы запечатлеть то, что скрывается под водой.

Ему удалось обнаружить необъяснимое поведение животных и даже записать появления вида, никогда ранее не наблюдавшегося на камеру ночного видения.

Для этого Дилларстоун погрузил камеры на глубину от 152 до 243 км ниже поверхности.

Одно из самых интригующих открытий связано с поведением рыбы-альмако. Обычно этот вид известен своей настороженностью по отношению к людям и, как правило, избегает близкого контакта с людьми или предметами. Однако на видеозаписи было видно, как эта рыба неоднократно проплывала рядом с камерой, словно исследуя незнакомое устройство.

Кроме того, Дилларстоун снял на видео рыбок Химе – крошечных существ, способных выдерживать сильные океанские течения. Известные своей выносливостью, эти рыбы обычно трудно поддаются изучению из-за их способности переносить экстремальные условия.

Еще одной необычайной находкой во время погружения Дилларстоуна стало появление тупоносой шестижаберной акулы – вида настолько древнего, что он существовал еще до динозавров. Эта акула, которую часто называют "живым ископаемым", представляет собой прямую связь с доисторическим прошлым Земли.

Тупоносая шестижаберная акула – редкое зрелище, и съемка этого древнего хищника добавляет новый уровень понимания нашей жизни в глубоководных районах.

Пожалуй, самым поразительным открытием погружения стало появление индонезийской акулы-собаки – вида, который никогда прежде не снимали живым. Дилларстоун, просмотрев видеозапись вместе с морскими экспертами, подтвердил, что это первое зафиксированное на камеру наблюдение этого животного вживую.

