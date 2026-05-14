Наука и технологии

Под популярным курортным городом обнаружили древнее кладбище

Задар в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 08:57 Фото: wikipedia
Археологи обнаружили древнеримские могилы под одним из современных районов города Задар в Хорватии. Погребения обнаружили в районе Реля, который известен своим побережьем, исторической архитектурой и римскими достопримечательностями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, в департаменте археологии Университета Задара сообщили, что некрополь датируется периодом от I века до нашей эры до V века нашей эры.

В римские времена кладбища располагались за пределами городских стен, преимущественно вдоль главных дорог. Именно вдоль одной из таких дорог римляне хоронили своих умерших здесь почти 500 лет.

В более широком районе Реля, где сейчас расположены торговый центр и другие современные объекты, ранее уже обнаружили около 3 тысяч захоронений.

Профессор Университета Задара Игорь Борзич сообщил, что на новом участке обнаружили около 15 захоронений. По его словам, находки хорошо демонстрируют эволюцию погребальных практик на протяжении веков: в I-II веках нашей эры доминировала кремация.

В могилах археологи находили стеклянные сосуды для благовоний, керамические чаши, масляные лампы, монеты и другие ритуальные предметы.

Раскопки в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 08:57

Фото: Facebook

Начиная со II века все большее распространение получали традиционные захоронения тел.

По мнению археологов, эти захоронения свидетельствуют о том, что население римского Иадера – так в древности назывался Задар – внимательно следило за культурными и религиозными тенденциями всей Римской империи.

Ранее археологи открыли гробницу неизвестной цивилизации, доверху забитую золотом.

Аксинья Титова
