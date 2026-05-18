Наука и технологии

Сергей Компаниец назначен вице-министром просвещения Казахстана

Сергей Компаниец, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:45 Фото: gov.kz
В Казахстане назначен новый вице-министр просвещения. Им стал Сергей Компаниец, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 18 мая 2026 года, министр просвещения Жулдыз Сулейменова представила коллективу нового вице-министра.

Теперь Компаниец будет курировать вопросы цифровой трансформации образования и внедрения искусственного интеллекта в систему среднего образования.

Сергей Компаниец, Сулейменова, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:45

Фото: gov.kz

Известно, что Компаниец родился в 1986 году в селе Тассуат Жаркаинского района Акмолинской области. Окончил Государственный политехнический колледж города Астаны, Институт управления, Академический инновационный университет и Университет Джорджа Вашингтона.

С 2006 по 2009 год работал системотехником, заместителем директора, директором ГУ "Центр информации и тестирования" Агентства РК по делам государственной службы.

С 2009 по 2011 год занимал должности директора департамента в АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" и заместителя директора РГКП "Алмас" канцелярии премьер-министра.

С 2015 по 2020 год работал на руководящих позициях в коммерческих структурах, в аппарате акима города Шымкента, а также занимал должность заместителя председателя правления АО "СПК "Shymkent".

С 2020 по 2024 год работал советником акима города Туркестана, заместителем председателя правления АО "УК СЭЗ "Turkistan", руководителем Центра информационных технологий центрального аппарата партии AMANAT, заместителем председателя правления АО "Казахстан ГИС Центр".

С февраля 2024 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения" Управления делами президента РК.

8 мая сообщалось о назначении нового акима Кызылординской области. Им стал Мурат Ергешбаев.

