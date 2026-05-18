По согласованию с Администрацией президента и в соответствии с приказом министра внутренних дел назначен заместитель главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК, сообщает Zakon.kz.

По информации Нацгвардии от 18 мая 2026 года, им стал полковник Ернур Жунусов.

Личному составу нового заместителя представил заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков.

Главнокомандующий войсками правопорядка выразил уверенность в том, что полковник Ернур Жунусов, используя свой богатый опыт прохождения службы, достойно выполнит все поставленные перед ним задачи.

Ернур Жунусов в разные годы занимал руководящие должности в системе правоохранительных органов.

За добросовестную службу награжден орденом "Айбын" II степени, а также рядом юбилейных и ведомственных наград.

15 апреля президент назначил командующего войсками регионального командования "Запад".