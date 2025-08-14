#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
События

32-летний Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения

Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 12:05 Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр просвещения Казахстана. Им стал 32-летний Асылбек Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Ахметжанов Асылбек Амантайулы назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан".

Асылбек Ахметжанов родился 7 апреля 1993 года в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский университет технологии и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в январе 2016 года в качестве и.о. эксперта Управления по оптимизации государственных услуг Комитета связи, информатизации и информации МИР РК. С 2016 года по 2025-й занимал различные должности в МИК РК, МЦРИАП, МЭПР и МПС.

До назначения, с февраля 2025 года по настоящее время, занимал должность директора Департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК.

От учителя до вице-министра: Майра Мелдебекова назначена на новую должность в Минпросвещения

5 августа 2025 года стало известно, что Серик Аширов получил новую должность в Минпросвещения РК. Приказом главы ведомства он был назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК. Ранее Серик Аширов занимал должность зампредседателя этого комитета.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
