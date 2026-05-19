Наука и технологии

На АЭС в США нашли 4-метровое существо, которое скрывалось там 40 миллионов лет

Атомная электростанция «Фогтл» в штате Джорджия, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 03:59
Строители, возводившие атомную электростанцию ​​"Фогтл" в штате Джорджия (США), обнаружили удивительно хорошо сохранившуюся окаменелость возрастом 40 миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Pulse, она принадлежит четырехметровому странному существу. Рабочие предполагали, что кости принадлежат нескольким существам, смешанным между собой, но палеонтологи выдвинули более конкретную версию.

Выяснилось, что обнаруженный скелет принадлежал одному животному, жившему примерно 40 миллионов лет назад, когда этот регион находился под неглубоким доисторическим морем.

Также исследователи обнаружили, что таз существа не был прочно прикреплен к позвоночнику, но некоторые его секции все еще находились на своих первоначальных местах под землей. Это дало ученым редкое преимущество для "опознания" находки.

У этого существа обнаружили черты, характерные как для древних, так и для современных китов. Ранние предки китов обычно выглядели гораздо более примитивно. Многие из них по-прежнему сохраняли тесные связи с наземными млекопитающими.

Но это животное казалось другим. По всей видимости, оно было полностью приспособлено к воде и почти всю свою жизнь провело в плавании, однако черты более древних анатомических структур в нем все еще прослеживались. Найденная окаменелость помогла исследователям понять, как полуводные млекопитающие перешли к наземным видам.

Доисторическое существо назвали "кит по имени Georgiacetus vogtlensis". Его название буквально означает "Кит из Джорджии, прибывший из Фогтла".

Ранее сообщалось, что найденный в Испании череп стегозавра удивил палеонтологов.

