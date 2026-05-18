Найденный в Испании череп стегозавра удивил палеонтологов

Ученые из Фонда палеонтологического комплекса Теруэль-Динополис изучили хорошо сохранившийся череп стегозавра, найденный в Испании. Находка помогла уточнить строение древнего животного и предложить новую гипотезу его эволюции, сообщает Zakon.kz.

Окаменелость обнаружили возле муниципалитета Риодева в породах возрастом около 150 млн лет. Специалисты отнесли останки к виду Dacentrurus armatus – одному из самых известных стегозавров Европы, пишет журнал Vertebrate Zoology.

Стегозавры были травоядными динозаврами с характерными пластинами и шипами на спине и хвосте, однако их черепа находят редко из-за хрупкости костей.

"Были выявлены новые особенности строения черепа, и специалисты предложили новую эволюционную гипотезу и выделили группу Neostegosauria (неостегозавры), куда вошли средние и крупные виды, жившие в Европе, Африке, Северной Америке и Азии в юрский и раннемеловой периоды", – отметил соавтор работы Серхио Санчес Фенольоса.

Ученые считают, что открытие поможет лучше понять происхождение и распространение стегозавров. На месте раскопок также нашли кости взрослой особи и останки молодых животных – редкое сочетание для таких динозавров.

