Наука и технологии

Египтологи нашли на древней дороге Луксора запечатанный саркофаг с необычной мумией

Фото: pexels
Древний город Луксор (Египет) преподнес археологам неожиданный сюрприз. Открылась тайна, скрывавшаяся глубоко под песками. Она проливает свет на период Нового царства Древнего Египта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura Sciences, несколько недель назад группа египтологов из Страсбургского университета завершила свои полевые работы 2024 года в Луксоре (исторически известном как Фивы).

Египетские археологи, работавшие вместе с французскими специалистами, наткнулись на запечатанный саркофаг, погребенный на глубине около 8 метров под поверхностью древней дороги, которая когда-то вела прямо к впечатляющему храму Тутмоса III (фараона Египта 18-й династии).

Археологический участок размером примерно 13 на 10 метров каждый сезон становился местом для работы команды из Страсбурга. Еще в 2018 и 2019 годах здесь обнаружили пять саркофагов, каждый из которых датировался периодом до правления Тутмоса III.

Как объяснил Фредерик Колен, директор Института египтологии Страсбургского университета и руководитель раскопок, французской газете Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), каждый раз эти саркофаги перезахоронялись.

Первоначальные захоронения, расположенные прямо на пути процессионной дороги Тутмоса III, по-видимому, были тщательно перенесены рабочими, ответственными за строительство этого церемониального маршрута.

Таким образом, хотя большинство находок находятся не на своих первоначальных местах захоронения, они все же дают захватывающее представление о погребальных обрядах и древнем городском планировании. Оказывается, древние строительные бригады проявляли большое уважение к умершим – даже приостанавливали монументальные работы, чтобы перезахоронить тела, когда это было необходимо.

Фото: Страсбургский университет

Фото: Страсбургский университет

Однако есть один нюанс. Первые пять перезахороненных саркофагов сопровождались значительным количеством погребальных принадлежностей – дарами и предметами, помещенными к умершим, чтобы помочь им в пути в загробную жизнь. Но этот недавно найденный, шестой саркофаг, похоже, лишился таких почестей. Никто не знает почему.

Разгадка этой тайны станет известна только во время следующей запланированной экспедиции в 2025 году, когда археологи планируют наконец открыть запечатанный гроб.

Из-за нехватки времени в этом году исследователям пришлось оставить саркофаг нетронутым и невскрытым. Однако один из исследователей заглянул внутрь через небольшое отверстие в камне, подтвердив наличие внутри человеческого тела, завернутого в льняную ткань.

