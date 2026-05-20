Египтологи нашли на древней дороге Луксора запечатанный саркофаг с необычной мумией
Как пишет Futura Sciences, несколько недель назад группа египтологов из Страсбургского университета завершила свои полевые работы 2024 года в Луксоре (исторически известном как Фивы).
Египетские археологи, работавшие вместе с французскими специалистами, наткнулись на запечатанный саркофаг, погребенный на глубине около 8 метров под поверхностью древней дороги, которая когда-то вела прямо к впечатляющему храму Тутмоса III (фараона Египта 18-й династии).
Археологический участок размером примерно 13 на 10 метров каждый сезон становился местом для работы команды из Страсбурга. Еще в 2018 и 2019 годах здесь обнаружили пять саркофагов, каждый из которых датировался периодом до правления Тутмоса III.
Как объяснил Фредерик Колен, директор Института египтологии Страсбургского университета и руководитель раскопок, французской газете Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), каждый раз эти саркофаги перезахоронялись.
Первоначальные захоронения, расположенные прямо на пути процессионной дороги Тутмоса III, по-видимому, были тщательно перенесены рабочими, ответственными за строительство этого церемониального маршрута.
Таким образом, хотя большинство находок находятся не на своих первоначальных местах захоронения, они все же дают захватывающее представление о погребальных обрядах и древнем городском планировании. Оказывается, древние строительные бригады проявляли большое уважение к умершим – даже приостанавливали монументальные работы, чтобы перезахоронить тела, когда это было необходимо.
Однако есть один нюанс. Первые пять перезахороненных саркофагов сопровождались значительным количеством погребальных принадлежностей – дарами и предметами, помещенными к умершим, чтобы помочь им в пути в загробную жизнь. Но этот недавно найденный, шестой саркофаг, похоже, лишился таких почестей. Никто не знает почему.
Разгадка этой тайны станет известна только во время следующей запланированной экспедиции в 2025 году, когда археологи планируют наконец открыть запечатанный гроб.
Из-за нехватки времени в этом году исследователям пришлось оставить саркофаг нетронутым и невскрытым. Однако один из исследователей заглянул внутрь через небольшое отверстие в камне, подтвердив наличие внутри человеческого тела, завернутого в льняную ткань.
