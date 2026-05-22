Выяснилось, почему пирамида Хеопса не разрушилась от землетрясений за пять тысяч лет

Пирамида Хеопса в Гизе – одно из старейших сооружений в мире и единственное из Семи чудес древнего мира, дошедшее до современности. В новом исследовании раскрыли одну из важных причин ее долговечности, сообщает Zakon.kz.

Ученые проверили способность строения выдерживать вибрации природного и искусственного происхождения. Для измерения использовали высокочувствительные сейсмометры. Измерения проводили в 37 местах в пирамиде и вокруг нее.

Пирамида показала чрезвычайно однородную и стабильную структурную реакцию на естественные фоновые колебания.

Ученые уверены, что сейсмостойкость пирамиде придают ее широкое основание, низкий центр тяжести, симметричная конструкция и некоторые особенности внутренней конструкции, включая внутренние камеры, которые смягчают усиление вибрации. Это при том, что сама пирамида стоит на известняковой породе.

По словам сейсмолога и старшего автора исследования Асем Салама, сомнительно, что древние архитекторы проектировали пирамиду с учетом возможности землетрясений, но в конечном итоге их архитектурные решения создали конструкции с долгосрочной устойчивостью.

