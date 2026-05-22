Последствия могут остаться навсегда: чем опасна популярная еда для детей

Специалисты Университетского колледжа Корка (UCC) пришли к выводу, что регулярное употребление жирной и сладкой пищи в детстве может вызывать долговременные изменения в мозге, которые сохраняются даже после перехода на более здоровое питание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Communications, специалисты исследовательского центра APC Microbiome выяснили, что нездоровый рацион в раннем возрасте влияет на механизмы мозга, отвечающие за аппетит и пищевое поведение. При этом последствия сохранялись даже после нормализации веса и отказа от вредной пищи.

По словам исследователей, современные дети постоянно сталкиваются с переработанными продуктами, богатыми сахаром и жирами. Такая еда широко распространена на праздниках, школьных мероприятиях и спортивных секциях, а также часто используется как поощрение. Ученые считают, что это может формировать нездоровые пищевые привычки, сохраняющиеся во взрослой жизни.

В ходе эксперимента на мышах исследователи установили, что раннее потребление высококалорийной пищи с низкой питательной ценностью приводит к устойчивым изменениям пищевого поведения. Эти изменения связали с нарушениями работы гипоталамуса – области мозга, регулирующей аппетит и энергетический баланс.

Кроме того, ученые изучили влияние кишечного микробиома на эти процессы. Они протестировали пробиотический штамм Bifidobacterium longum APC1472, а также пребиотические волокна FOS и GOS, содержащиеся в луке, чесноке, спарже, луке-порее и бананах.

Результаты показали, что поддержка кишечной микрофлоры может снижать негативные последствия нездорового питания в раннем возрасте. Пробиотик улучшал пищевое поведение при минимальном воздействии на общий микробиом, тогда как комбинация пребиотиков вызывала более широкие изменения кишечной флоры.

Авторы исследования считают, что поддержка здорового микробиома с детства может помочь сохранить правильные пищевые привычки и снизить риск ожирения в будущем.

