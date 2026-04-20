Ночные пробуждения могут быть опасны: специалисты назвали причины

Внезапные пробуждения по ночам зачастую связаны со стрессом, употреблением кофеина и алкоголя. К такому выводу пришли иностранные врачи, сообщает Zakon.kz.

Многие люди просыпаются примерно в одно и то же время каждую ночь. Проблема усугубляется, когда пробуждения происходят регулярно. На следующий день человек чувствует себя менее отдохнувшим.

Наиболее частыми причинами ночных пробуждений являются стресс и употребление стимулирующих веществ: алкоголя и кофеина. Из-за этого повышается чувствительность нервной системы, и даже незначительные изменения во внешней среде или внутри организма будят спящего человека, пояснили авторы научной статьи в журнале ScienceAlert.

Ежедневные привычки также могут влиять на то, когда и как часто люди просыпаются. Алкоголь, например, помогает быстрее заснуть, но позже прерывает сон и увеличивает количество пробуждений во второй половине ночи.

Кофеин оказывает аналогичное действие. Даже если его употребить днем, он может оставаться в организме в течение нескольких часов, делая сон более поверхностным и увеличивая вероятность пробуждения.

Если ваш разум и без того переполнен тревогами о работе, отношениях или повседневных проблемах, кратковременное пробуждение может быстро перерасти в полноценный период чрезмерного обдумывания. Ночью отвлекающих факторов меньше, поэтому мысли, которые днем ​​кажутся управляемыми, становятся громче, и от них сложнее избавиться.

Успокоить ум перед сном могут помочь ведение дневника, йога, медитация, дыхательные упражнения и разные практики осознанности. А еще врачи рекомендуют за полчаса до сна не использовать гаджеты, проветривать комнату и спать в полной темноте.

