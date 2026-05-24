Наука и технологии

Потерянный 40 лет назад советский "Луноход-1" внезапно подал сигнал с Луны

Луноход-1, копия первого в мире планетохода, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 07:20
Почти 40 лет от советского "Лунохода-1" был не было никаких новостей. Он перестал посылать сигналы в 1971 году, после почти года пребывания на лунной поверхности, сообщает Zakon.kz.

По данным Space Daily, ситуация изменилась в 2010 году, когда изображения высокого разрешения, полученные с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА, помогли определить местоположение первого в мире планетохода.

В этом также помог установленный на нем отражатель, который является пассивным. Иными словами, ему не требуется питание. Идея такого отражателя проста: принимать импульс света, испускаемый с Земли, и возвращать его почти по тому же пути.

Если наземная станция могла его зафиксировать, и если отражатель оставался правильно ориентированным, "Луноход-1" можно было использовать для лазерной локации Луны еще долго после того, как сам луноход останавился.

В аннотации к своей более поздней статье команда написала, что отражатель, по-видимому, находится в отличном состоянии и возвращает сигнал примерно в четыре раза сильнее, чем отражатель на "Луноходе-2".

После десятилетий молчания старый советский вездеход наконец ответил.

По данным группы Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, "Луноход-1" проехал около 10,5 километров, прежде чем его путешествие официально завершилось 4 октября 1971 года.

Ранее мы сообщали о том, что астрономы напоминают о приближении самого продолжительного за столетие полного солнечного затмения. Солнце скроется за горизонтом более чем на шесть минут.

Аксинья Титова
