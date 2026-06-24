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Наука и технологии

Советский аппарат долетел до Венеры и измерил собственную крышку вместо поверхности планеты

Венера, планета, техника, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 06:18 Фото: X/ussrlife
В конце 1981 года Советский Союз запустил аппараты "Венера-13" и "Венера-14" с целью продолжительного пребывания на поверхности Венеры для передачи научных данных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал 19fortyfive, космические аппараты приземлились в марте 1982 года, столкнувшись с чрезвычайно суровыми условиями Венеры: температурой поверхности 465,56 градуса Цельсия, атмосферным давлением в 90 раз превышающим земное и облаками серной кислоты.

"Венера" была не просто космической миссией, а инженерным экспериментом. Не каждый аппарат мог выжить на самой враждебной поверхности планеты в Солнечной системе, где температура настолько высока, что может расплавить свинец, а давление эквивалентно давлению на глубине 914 метров под водой.

При этом атмосфера планеты настолько плотная, что спускающемуся космическому аппарату фактически приходится двигаться сквозь воздух, похожий на жидкость. Поэтому посадка на Венеру больше похожа на спуск в гигантскую печь под давлением.

При создании космического аппарата "Венера" советские инженеры исходили из предположения, что посадочные модули рано или поздно выйдут из строя. Это было практически гарантировано. Поэтому цель была скромной: отсрочить поломку на достаточно долгое время, чтобы аппараты могли передавать научные данные на Землю.

Таким образом, "Венера" была построена как сосуд высокого давления, усиленный титаном, с толстой металлической оболочкой и хорошо изолированным внутренним пространством – нечто вроде гигантского термоса или глубоководной подводной лодки.

Главными трудностями, с которыми столкнулся космический аппарат, были давление и высокая температура. Внешнее давление на Венере фактически пыталось раздавить аппарат, а высокая температура пыталась перегреть электронику. В результате инженерам пришлось создать космический аппарат, представлявший собой тяжелобронированную капсулу, миниатюрную подводную лодку, предназначенную для работы внутри печи.

Инженеры знали, что космический аппарат будет постепенно поглощать тепло, поэтому цель состояла лишь в том, чтобы выиграть время – замедлить передачу тепла, а не остановить ее полностью.

В итоге цветные камеры на "Венера-13" позволили получить первые цветные панорамы поверхности другой планеты. На изображениях были видны оранжево-коричневые вулканические породы, туманное желтое небо и плоские базальтовые плиты. Микрофоны записывали ветер, звуки бурения и механическую активность самих зондов.

Космические исследования редко проходят без происшествий. Известен случай, когда объектив камеры "Венеры-14" отделился и упал на поверхность Венеры. Затем механический манипулятор космического аппарата, удерживающий его в грунте, приземлился прямо на отброшенную крышку объектива.

В результате космический аппарат измерил сжимаемость советской крышки объектива, а не венерианской почвы. Аппарат работал безупречно, но потерпел неудачу из-за неправильного расположения крышки объектива, что вошло в историю как одна из самых известных инженерных ошибок в истории освоения космоса. Спустя более сорока лет данные, собранные "Венерой", остаются одними из немногих прямых изображений и записей с Венеры.

Ранее сообщалось, что Вояджер-1 побил рекорд и повлияет на одно событие в ноябре 2026 года.

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Аксинья Титова
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