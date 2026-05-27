Наука и технологии

Ученые обнаружили третий глаз, скрытый в человеческом теле

Фото: unsplash
Ученые пришли к выводу, что загадочный "третий глаз", расположенный в центре человеческой головы, существовал на самом деле, но видоизменился спустя миллионы лет эволюции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, исследователи из Великобритании и Швеции обнаружили, что у самых ранних предков человека были как боковые глаза, так и средняя светочувствительная структура в голове.

Они назвали этот древний орган составным "срединным глазом предков" и считают, что виды, от которых произошли люди, полагались на него после того, как утратили два боковых глаза примерно 500 миллионов лет назад. Согласно исследованию, эти древние беспозвоночные виды, то есть существа без позвоночника, рыли норы под землей и утратили способность видеть, полагаясь на этот центральный орган для восприятия света.

Шишковидная железа, этот орган был описан врачами еще со времен Древней Греции, но до недавних открытий предполагалось, что он развился отдельно от глаз, пока не была обнаружена связь с тем, как далекие предки человечества использовали свои глаза.

Сегодня остатки третьего нейрона все еще можно обнаружить внутри человеческих черепов. Хотя сегодня это уже не настоящий глаз, он состоит из особых клеток, называемых пинеалоцитами, которые выделяют мелатонин, химический сигнал, который сообщает организму, что наступила ночь и ему необходимо отдохнуть.

Это помогает синхронизировать циркадные ритмы, 24-часовой цикл, который способствует сонливости и влияет на другие физиологические процессы организма в течение дня и ночи.

Это включает в себя контроль над репродуктивной системой, здоровьем иммунной системы, а некоторые ученые предполагают, что это даже влияет на наше настроение и способность регулировать температуру тела. Полученные результаты изменили представление ученых об этом загадочном глазе, доказав, что сетчатка и шишковидная железа произошли из одной и той же древней структуры, а не развивались независимо друг от друга.

У некоторых видов до сих пор виден третий глаз, в том числе у новозеландской рептилии туатары, этот орган имеет линзу и сетчатку, как и их обычные глаза.

Его основная задача – не получение детальных изображений, а обнаружение изменений освещения, особенно в верхней части помещения. Свет с неба. Это помогает туатаре регулировать свои циркадные ритмы и управлять повседневным поведением, например, понимать, когда нужно погреться на солнце, а когда спрятаться.

Ранее сообщалось, что из искусственного яйца вылупились птенцы гигантских моа, которые вымерли 500 лет назад.

Аксинья Титова
