#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
470.8
545.99
6.6
Наука и технологии

Из искусственного яйца вылупились птенцы гигантских моа, которые вымерли 500 лет назад

Скелет, музей, ученый, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 03:59 Фото: Attenborough and the Giant Egg
Ученые смогли вывести из искусственных яиц более двух десятков здоровых птенцов гигантских моа – крупных нелетающих птиц из Новой Зеландии, которые вымерли несколько веков назад, сообщает Zakon.kz.

Компания Colossal Biosciences, которая занимается восстановлением вымерших видов, планирует возродить два вида птиц – моа и дронт. Для этого используются программы генной модификации на основе данных с образцами древних ДНК.

Всего в штаб-квартире компании Colossal в Далласе вылупилось 26 птенцов.

Для возрождения птиц использовали платформу для создания искусственного яйца. Она представляет собой биоинженерную силиконовую мембрану, помещенную внутрь жесткой внешней структуры.

В былые времена Моа достигали 3,5 метров в высоту. Ученые говорят, что ни один из ныне живущих видов птиц не может отложить яйцо гигантского моа с Южного острова, поскольку каждое из них размером примерно с футбольный мяч.

Моа вымерли примерно 500 лет назад, в основном из-за того, что люди на них охотились. Их ближайшим ныне живущим родственником является эму, крупная нелетающая птица из Австралии высотой около 1,8 метра. Но при этом яйца эму примерно в восемь раз меньше яиц моа.

Ученые описали принцип работы процесса создания искусственных яиц: процесс начинается с оплодотворенного эмбриона птицы, аналогично самым ранним стадиям развития внутри естественного яйца. Затем эмбрион и желток переносятся в платформу искусственного яйца компании Colossal, которая разработана для воспроизведения ключевых функций естественной яичной скорлупы и инкубационной среды, включая газообмен, регулирование влажности, стабильность температуры и поддержку развития.

Общее время развития птенцов составило 21 день, что соответствует нормальному развитию этого вида.

Ранее сообщалось о том, что во время укладки асфальта в горах ученые обнаружили монстра с синей кровью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
В Великобритании вылупился &quot;самый смертоносный птенец в мире&quot;
10:28, 11 сентября 2024
В Великобритании вылупился "самый смертоносный птенец в мире"
Существо, исследования, обитание
06:20, 11 июля 2025
"Возродившая лютоволка" компания воскресит птицу моа
исследование
00:12, 09 апреля 2025
Современные рептилии через 200 лет могут стать новыми "динозаврами" – эксперты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усик - Верхувен
04:09, 24 мая 2026
Усик проигрывал бой Верхувену, но вырвал победу нокаутом
Хамза Шираз
02:07, 24 мая 2026
"Сбежавший" от Алимханулы Хамза Шираз нокаутировал Бегича и стал чемпионом мира
Шахрам Гиясов
01:30, 24 мая 2026
Узбекский боксёр Гиясов проиграл "бой жизни" за титул Кэттэроллу, побывав в нокдауне
Илия Топурия рассказал о своих отношениях с Алексом Перейрой
00:53, 24 мая 2026
Илия Топурия рассказал о своих отношениях с Алексом Перейрой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: