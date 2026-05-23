Из искусственного яйца вылупились птенцы гигантских моа, которые вымерли 500 лет назад

Ученые смогли вывести из искусственных яиц более двух десятков здоровых птенцов гигантских моа – крупных нелетающих птиц из Новой Зеландии, которые вымерли несколько веков назад, сообщает Zakon.kz.

Компания Colossal Biosciences, которая занимается восстановлением вымерших видов, планирует возродить два вида птиц – моа и дронт. Для этого используются программы генной модификации на основе данных с образцами древних ДНК.

Всего в штаб-квартире компании Colossal в Далласе вылупилось 26 птенцов .

Для возрождения птиц использовали платформу для создания искусственного яйца. Она представляет собой биоинженерную силиконовую мембрану, помещенную внутрь жесткой внешней структуры.

В былые времена Моа достигали 3,5 метров в высоту. Ученые говорят, что ни один из ныне живущих видов птиц не может отложить яйцо гигантского моа с Южного острова, поскольку каждое из них размером примерно с футбольный мяч.

Моа вымерли примерно 500 лет назад, в основном из-за того, что люди на них охотились. Их ближайшим ныне живущим родственником является эму, крупная нелетающая птица из Австралии высотой около 1,8 метра. Но при этом яйца эму примерно в восемь раз меньше яиц моа.

Ученые описали принцип работы процесса создания искусственных яиц: процесс начинается с оплодотворенного эмбриона птицы, аналогично самым ранним стадиям развития внутри естественного яйца. Затем эмбрион и желток переносятся в платформу искусственного яйца компании Colossal, которая разработана для воспроизведения ключевых функций естественной яичной скорлупы и инкубационной среды, включая газообмен, регулирование влажности, стабильность температуры и поддержку развития.

Общее время развития птенцов составило 21 день, что соответствует нормальному развитию этого вида.

