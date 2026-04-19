Эволюция одной из самых жутких рыб океана пошла не по плану ученых

Ученые описали эволюцию "удочки" у удильщиков. Им удалось узнать, что их знаменитый светящийся придаток формировался на протяжении десятков миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

В научной работе, описанной в The New York Times говорится, что первый вариант "приманки" у предков современных удильщиков появился около 72 млн лет назад и изначально был исключительно механическим – без света и химических сигналов.

Примерно 34-23 млн лет назад, у глубоководных видов появились биолюминесцентные приманки, что совпало с резким ростом разнообразия этих рыб. Ученые связывают это с тем, что световые сигналы начали использоваться не только для охоты, но и для привлечения партнеров.

Исследователи выяснили, что "удочка" у этих рыб – это модифицированный луч спинного плавника, который со временем превратился в сложный инструмент охоты и коммуникации.

Эволюция удильщиков связана с переходом к жизни в разных глубинах океана и изменением условий видимости, где свет стал ключевым сигналом для выживания.

