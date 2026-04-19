#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Наука и технологии

Эволюция одной из самых жутких рыб океана пошла не по плану ученых

Фото: wikipedia
Ученые описали эволюцию "удочки" у удильщиков. Им удалось узнать, что их знаменитый светящийся придаток формировался на протяжении десятков миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

В научной работе, описанной в The New York Times говорится, что первый вариант "приманки" у предков современных удильщиков появился около 72 млн лет назад и изначально был исключительно механическим – без света и химических сигналов.

Примерно 34-23 млн лет назад, у глубоководных видов появились биолюминесцентные приманки, что совпало с резким ростом разнообразия этих рыб. Ученые связывают это с тем, что световые сигналы начали использоваться не только для охоты, но и для привлечения партнеров.

Исследователи выяснили, что "удочка" у этих рыб – это модифицированный луч спинного плавника, который со временем превратился в сложный инструмент охоты и коммуникации.

Эволюция удильщиков связана с переходом к жизни в разных глубинах океана и изменением условий видимости, где свет стал ключевым сигналом для выживания.

Ранее ученые оживили 24-тысячелетнее животное: оно уже начало размножаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые назвали одно из самых жутких плотоядных животных в истории
06:40, 20 января 2026
Ученые назвали одно из самых жутких плотоядных животных в истории
Обыкновенные черви могут перевернуть представления об эволюции
19:32, 27 июня 2025
Обыкновенные черви могут перевернуть представления об эволюции
Ученые разгадали давнюю загадку жутких звуков со дна Тихого океана
02:40, 23 сентября 2025
Ученые разгадали давнюю загадку жутких звуков со дна Тихого океана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абат Аймбетов вновь остался на скамейке запасных в матче чемпионата Румынии
03:49, 20 апреля 2026
Абат Аймбетов вновь остался на скамейке запасных в матче чемпионата Румынии
"Hola": Рыбакина прилетела в Мадрид для участия в турнире серии WTA 1000
03:20, 20 апреля 2026
"Hola": Рыбакина прилетела в Мадрид для участия в турнире серии WTA 1000
"Серикспор" с казахстанцем в составе досрочно вылетел во вторую лигу Турции
02:49, 20 апреля 2026
"Серикспор" с казахстанцем в составе досрочно вылетел во вторую лигу Турции
Команда казахстанского футболиста потерпела крупное поражение в чемпионате Словакии
02:18, 20 апреля 2026
Команда казахстанского футболиста потерпела крупное поражение в чемпионате Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: