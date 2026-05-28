Впервые в мире откроется школа для гуманоидных роботов

В Китае готовятся открыть необычный учебный центр, где вместо студентов – гуманоидные роботы. Уже в июле в Шанхае заработает площадка, на которой машины разных производителей будут учиться выполнять задачи, максимально приближенные к реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

Центр разместится в технологическом районе Чжанцзян и станет первым в мире пространством, где более сотни человекоподобных роботов будут проходить совместную "подготовку". Проект курирует Национальный и местный совместный инновационный центр гуманоидной робототехники, сообщает NewAtlas.

"К пилотной программе уже присоединились десятки компаний. Роботов будут обучать как бытовым навыкам, так и более сложным действиям, востребованным в промышленности, медицине, сфере услуг и сельском хозяйстве. На первом этапе машины освоят около 45 базовых операций – от захвата и перемещения предметов до их сортировки и размещения", – пишет издание.

Ожидается, что площадка ежедневно будет собирать десятки тысяч единиц данных. В дальнейшем эта информация может лечь в основу универсальной системы обучения, которая поможет быстрее развивать и совершенствовать роботов.

