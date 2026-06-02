Геологи назвали самый редкий минерал в мире, который существует лишь в одном экземпляре

Крошечный красновато-оранжевый драгоценный камень из Мьянмы стал одним из самых необычных трофеев в современной геологии. Этот минерал называется кьяутуит, и до настоящего времени наука задокументировала только один природный кристалл, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Econews, этот единственный образец весит 1,61 карата, или около 0,01 унции, что меньше, чем несколько крошек, которые вы можете смахнуть с кухонного стола.

Кьяутуит был признан действительным минеральным видом Международной минералогической ассоциацией в 2015 году.

Известный кристалл имеет красновато-оранжевый цвет, прозрачен и обладает алмазоподобным блеском. Его твердость составляет около 5,5 по шкале Мооса, что означает, что он тверже медной монеты, но мягче кварца.

Он очень плотный. Измеренная плотность кьяутуита составляет меньше 1 кг на кубический см, поэтому более крупный кусок будет казаться на удивление тяжелым в руке. Однако наличие более крупных природных образцов пока не подтверждено.

Кьяутуит содержит висмут, сурьму и кислород. Mindat, база данных минералов, поддерживаемая Гудзонским институтом минералогии, описывает его как единственный утвержденный минерал из группы оксидов висмута и сурьмы. Это означает, что этот кристалл – не просто красивый оранжевый камень.

Его внутренняя структура достаточно уникальна, чтобы ученые могли отличить его от минералов, которые могут выглядеть похожими или содержать родственные элементы.

Редкость кьяутуита основана на подтвержденном природном местонахождении, а не на рыночном спросе. Это не делает его автоматически самым дорогим камнем в мире, но по меркам минералогии он находится в крайней категории, где редкость означает, что для его изучения практически не существует природного материала.

Кьяутуит напоминает о том, что Земля по-прежнему таит в себе сюрпризы, даже в эпоху спутников, глобальных баз данных и мощных лабораторных инструментов.

