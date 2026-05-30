В 1963 году из океана вынырнул остров и его сразу закрыли для людей из-за эксперимента

Остров Суртсей, вулканический остров в 30 километрах к югу от Исландии, раскрыл ученым секрет зарождения жизни с тех пор, как поднялся из Северной Атлантики во время извержений с 1963 по 1967 год.

Как пишет Ecoticias, первые видимые признаки извержения появились рано утром 14 ноября 1963 года к юго-западу от Хеймаэя на Вестманских островах Исландии. Считается, что оно началось несколькими днями ранее на морском дне, прежде чем пепел, пар и обломки вулканической породы наконец вырвались наружу.

На следующий день уже образовался новый остров. Взрывы были мощными, потому что морская вода так быстро охладила горячую магму, что она раскололась на похожие на пепел вулканические фрагменты. К июню 1967 года, после более чем трех с половиной лет активности, площадь острова Суртсей составляла более 8 кв. км.

Это может показаться мелочью. Но с геологической точки зрения это было живое рождение на глазах у людей. Происхождение большинства островов так и не удалось запечатлеть.

Вскоре после появления острова Сурцей исландские исследователи поняли, что он может ответить на вопрос, о том, что происходит, когда растения и животные попадают на совершенно новую землю, где нет ферм, дорог, садов или людей, которые могли бы исказить результаты?

В 1965 году Суртсей был объявлен природным заповедником, и сегодня посетителям необходимо получить разрешение от Исследовательского общества Суртсея. Правила также запрещают ввоз на остров живых животных, растений, семян, частей растений или отходов.

На практике это означает, что даже грязный ботинок имеет значение. Семечко, застрявшее в шве куртки, может испортить годы наблюдений, несправедливо переместив одно растение на остров. Поэтому этот остров закрыт не из-за драматических событий, а потому что малейшая случайность может переписать результаты эксперимента.

Поначалу Суртсей казался последним местом, где жизнь захотела бы поселиться. Там было жарко, рыхло, солено, ветрено и пусто, больше похоже на груду свежих вулканических обломков, чем на будущую среду обитания. Тем не менее, первые колонисты не заставили себя долго ждать.

Диатомовые водоросли, крошечные водоросли со стеклянными раковинами, были обнаружены на песчаном пляже в августе 1964 года. Семена и части растений были выброшены на берег первой весной, а в 1965 году вдоль береговой линии было обнаружено первое сосудистое растение – морская ракета.

В отличие от более простых мхов, сосудистые растения имеют внутренние ткани, которые перемещают воду и питательные вещества. Этот процесс называется первичной сукцессией.

Это просто означает, что жизнь строит экосистему с нуля, начиная с земли, где раньше не было настоящей почвы. Это медленный процесс, который начинается с едва уловимого слоя жизни и может закончиться, спустя десятилетия, появлением трав, цветов, насекомых и гнездящихся птиц.

