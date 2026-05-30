#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

В 1963 году из океана вынырнул остров и его сразу закрыли для людей из-за эксперимента

Остров Сюртсей, заповедник, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 03:59 Фото: ecoticias
Остров Суртсей, вулканический остров в 30 километрах к югу от Исландии, раскрыл ученым секрет зарождения жизни с тех пор, как поднялся из Северной Атлантики во время извержений с 1963 по 1967 год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, первые видимые признаки извержения появились рано утром 14 ноября 1963 года к юго-западу от Хеймаэя на Вестманских островах Исландии. Считается, что оно началось несколькими днями ранее на морском дне, прежде чем пепел, пар и обломки вулканической породы наконец вырвались наружу.

На следующий день уже образовался новый остров. Взрывы были мощными, потому что морская вода так быстро охладила горячую магму, что она раскололась на похожие на пепел вулканические фрагменты. К июню 1967 года, после более чем трех с половиной лет активности, площадь острова Суртсей составляла более 8 кв. км.

Это может показаться мелочью. Но с геологической точки зрения это было живое рождение на глазах у людей. Происхождение большинства островов так и не удалось запечатлеть.

Вскоре после появления острова Сурцей исландские исследователи поняли, что он может ответить на вопрос, о том, что происходит, когда растения и животные попадают на совершенно новую землю, где нет ферм, дорог, садов или людей, которые могли бы исказить результаты?

В 1965 году Суртсей был объявлен природным заповедником, и сегодня посетителям необходимо получить разрешение от Исследовательского общества Суртсея. Правила также запрещают ввоз на остров живых животных, растений, семян, частей растений или отходов.

На практике это означает, что даже грязный ботинок имеет значение. Семечко, застрявшее в шве куртки, может испортить годы наблюдений, несправедливо переместив одно растение на остров. Поэтому этот остров закрыт не из-за драматических событий, а потому что малейшая случайность может переписать результаты эксперимента.

Поначалу Суртсей казался последним местом, где жизнь захотела бы поселиться. Там было жарко, рыхло, солено, ветрено и пусто, больше похоже на груду свежих вулканических обломков, чем на будущую среду обитания. Тем не менее, первые колонисты не заставили себя долго ждать.

Диатомовые водоросли, крошечные водоросли со стеклянными раковинами, были обнаружены на песчаном пляже в августе 1964 года. Семена и части растений были выброшены на берег первой весной, а в 1965 году вдоль береговой линии было обнаружено первое сосудистое растение – морская ракета.

В отличие от более простых мхов, сосудистые растения имеют внутренние ткани, которые перемещают воду и питательные вещества. Этот процесс называется первичной сукцессией.

Это просто означает, что жизнь строит экосистему с нуля, начиная с земли, где раньше не было настоящей почвы. Это медленный процесс, который начинается с едва уловимого слоя жизни и может закончиться, спустя десятилетия, появлением трав, цветов, насекомых и гнездящихся птиц.

Ранее мы сообщали о том, что огромные массы теплой воды в Тихом океане угрожают всему миру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
магма в Исландии
01:08, 03 марта 2024
Власти Исландии эвакуируют людей из-за угрозы извержения вулкана
новый остров в Японии
09:36, 09 ноября 2023
У Японии появился новый остров после извержения подводного вулкана
отношения, пара, любовь
17:56, 11 мая 2025
Как извиниться, чтобы сразу получить прощение: секрет раскрыли лингвисты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
01:48, 31 мая 2026
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
01:04, 31 мая 2026
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
Узбекский боксёр Шехов выиграл бой за статус обязательного претендента WBA
00:27, 31 мая 2026
Узбекский боксёр Шехов выиграл бой за статус обязательного претендента WBA
Обыгравший &quot;Кайрат&quot; в общем этапе &quot;Арсенал&quot; уступил ПСЖ в финале Лиги чемпионов
00:09, 31 мая 2026
Обыгравший "Кайрат" в общем этапе "Арсенал" уступил ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: