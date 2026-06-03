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Наука и технологии

Солнце пережило сильнейшее потрясение за 1,5 месяца

солнце, трава, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:27 Фото: pexels
Сильная вспышка балла М9.3 зарегистрирована на Солнце в ночь на 3 июня 2026 года: она стала сильнейшей за полтора месяца, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отмечают, что еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на то, что может произойти подобный взрыв:

"На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M9.3, которая, согласно каталогам, является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X класса не хватило около 7%".

Специалисты также подчеркивают, что ситуация на звезде начала осложняться в середине 2 июня. С тех пор на ней примерно каждые семь часов регистрируются вспышки, а их интенсивность нарастает.

Следующую, уже максимального уровня Х, ученые ожидают около полудня в среду, 3 июня.

"Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к голубой планете Земля. Но объективные средства контроля... выброс плазмы пока не подтверждают. Пока вспышка считается безобидной", – сказано в публикации Лаборатории.

По данным издания РБК Life, в зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делят на пять основных уровней: A, B, C, M и X.

Вспышки класса M считаются сильными, иногда они приводят к радиопомехам и магнитным бурям. Самые мощные вспышки (класса X) способны вызывать серьезные геомагнитные возмущения, сбои связи и работы спутников. Магнитные бури по мощности подразделяют на пять уровней, где G1 – слабая буря, G2 – средняя буря, G3 – сильная буря. Очень сильной считается буря G4, а экстремальной – G5.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:27
Земля готовится к трем легендарным солнечным затмениям

Немного ранее мы рассказывали, что Солнце изображается желтым в детских рисунках, на иконках погоды, на флагах и в стандартной астрономической терминологии. Этот цвет настолько устоялся в человеческой культуре и науке, что может удивить тот факт, что Солнце на самом деле вовсе не желтое.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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