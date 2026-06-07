#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Свой наноспутник успешно запустили казахстанские школьники

Наноспутник YasSat-2026 в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 06:03 Фото: primeminister.kz
В Туркестане состоялся запуск наноспутника "YasSat-2026", собранного местными учениками, сообщает Zakon.kz.

Проект получил официальное название – "Шаг в космос с Туркестана", передает "24kz". Внутри установлены 4К-камера и различные датчики.

"Уже через несколько минут аппарат отправится исследовать окружающую среду: измерять температуру, давление и влажность", – говорится в репортаже.

Работа над проектом началась еще в 2022 году. На протяжении нескольких лет проводились тестовые испытания. Тогда спутник поднимался на высоту от 6 до 10 км.

"Проект выходит за рамки привычных школьных уроков и позволяет получать практические навыки по современной STEM-системе", – признаются юные инженеры.

Со слов научного руководителя проекта Еркина Актаева, это первый в Казахстане образовательный наноспутник весом 1200 г, который способен:

  • проводить зондирование Земли;
  • делать качественные снимки;
  • составлять экологические и топографические карты.
"Всю полученную информацию мы сможем передавать профильным специалистам для анализа ситуации в регионе. Пока аппарат находится в атмосфере, за его полетом следят в режиме реального времени. После приземления команда по GPS-координатам находит спутник. Все полученные данные тщательно изучают", – рассказал Еркин Актаев.

5 июня в Туркестане отметили Всемирный день охраны окружающей среды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Эпатаж на сцене обернулся для казахстанского рэпера неприятными последствиями
17:22, 07 июня 2026
Эпатаж на сцене обернулся для казахстанского рэпера неприятными последствиями
задержанный после смерти одноклассника подросток
10:31, 12 ноября 2025
"Убийство ударом в грудь": школьник умер в Туркестане
SpaceX запустила к Луне модуль со станцией сотовой связи
03:33, 28 февраля 2025
SpaceX запустила к Луне станцию сотовой связи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
02:48, 08 июня 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
02:21, 08 июня 2026
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
01:45, 08 июня 2026
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:16, 08 июня 2026
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: