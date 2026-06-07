Свой наноспутник успешно запустили казахстанские школьники

В Туркестане состоялся запуск наноспутника "YasSat-2026", собранного местными учениками, сообщает Zakon.kz.

Проект получил официальное название – "Шаг в космос с Туркестана", передает "24kz". Внутри установлены 4К-камера и различные датчики.

"Уже через несколько минут аппарат отправится исследовать окружающую среду: измерять температуру, давление и влажность", – говорится в репортаже.

Работа над проектом началась еще в 2022 году. На протяжении нескольких лет проводились тестовые испытания. Тогда спутник поднимался на высоту от 6 до 10 км.

"Проект выходит за рамки привычных школьных уроков и позволяет получать практические навыки по современной STEM-системе", – признаются юные инженеры.

Со слов научного руководителя проекта Еркина Актаева, это первый в Казахстане образовательный наноспутник весом 1200 г, который способен:

проводить зондирование Земли;

делать качественные снимки;

составлять экологические и топографические карты.

"Всю полученную информацию мы сможем передавать профильным специалистам для анализа ситуации в регионе. Пока аппарат находится в атмосфере, за его полетом следят в режиме реального времени. После приземления команда по GPS-координатам находит спутник. Все полученные данные тщательно изучают", – рассказал Еркин Актаев.

5 июня в Туркестане отметили Всемирный день охраны окружающей среды.