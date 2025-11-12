#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Происшествия

"Убийство ударом в грудь": школьник умер в Туркестане

задержанный после смерти одноклассника подросток, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 10:31 Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестане полиция расследует смерть ученика 9 класса в одной из школ, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области 12 ноября рассказали, что инцидент произошел 3 ноября.

"Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен комплекс всех необходимых действий. Предварительно было установлено, что девятиклассник ударил одноклассника в область груди, после чего последний скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам задержаны подозреваемый, а также все присутствующие во время инцидента", – сказано в сообщении.

Ход следствия находится на особом контроле руководства ДП.

Кроме того, к ответственности привлекли законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района.

Между тем, в соцсетях об этом случае пишут другое. Подростка якобы выманили к кладбищу и там жестоко избили – от ударов в сердце он умер на местe.

"Их было четверо. Они по очереди избивали его, дважды прошлись кругом – нанесли восемь ударов. Все удары пришлись в область сердца. Они били только туда, пока сердце не остановилось. Оно разорвалось. Поджелудочная железа тоже была раздавлена, она буквально лопнула. Он умер сразу. Потом они пытались убедить нас, что он просто потерял сознание. Когда я прибежал, мой брат был мертв уже около 40 минут", – пишет jagdaikz со ссылкой на брата погибшего.

Родные говорят, что парня несколько месяцев запугивали и вымогали деньги. 

 2 ноября 2025 года в селе Коктерек Туркестанской области произошла стрельба, в результате которой погиб 17-летний парень.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске
02:26, 29 ноября 2023
Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске
В Караганде подросток терроризировал школьников
07:20, 26 сентября 2025
В Караганде подросток терроризировал школьников
В Актобе 13-летний мальчик умер в школе – комментарий Управления здравоохранения
15:05, 14 декабря 2023
В Актобе 13-летний мальчик умер в школе – комментарий Управления здравоохранения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: