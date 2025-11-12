"Убийство ударом в грудь": школьник умер в Туркестане

В Туркестане полиция расследует смерть ученика 9 класса в одной из школ, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области 12 ноября рассказали, что инцидент произошел 3 ноября.

"Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен комплекс всех необходимых действий. Предварительно было установлено, что девятиклассник ударил одноклассника в область груди, после чего последний скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам задержаны подозреваемый, а также все присутствующие во время инцидента", – сказано в сообщении.

Ход следствия находится на особом контроле руководства ДП.

Кроме того, к ответственности привлекли законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района.

Между тем, в соцсетях об этом случае пишут другое. Подростка якобы выманили к кладбищу и там жестоко избили – от ударов в сердце он умер на местe.

"Их было четверо. Они по очереди избивали его, дважды прошлись кругом – нанесли восемь ударов. Все удары пришлись в область сердца. Они били только туда, пока сердце не остановилось. Оно разорвалось. Поджелудочная железа тоже была раздавлена, она буквально лопнула. Он умер сразу. Потом они пытались убедить нас, что он просто потерял сознание. Когда я прибежал, мой брат был мертв уже около 40 минут", – пишет jagdaikz со ссылкой на брата погибшего.

Родные говорят, что парня несколько месяцев запугивали и вымогали деньги.

