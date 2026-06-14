Два "золота" и "серебро" эстафеты: Казахстан успешно выступил на чемпионате Азии по триатлону

В китайском городе Сюйчжоу состоялся чемпионат Азии по триатлону 2026 Asia Triathlon Super Sprint Elite, Youth & U15 Championship. Континентальное первенство собрало сильнейших спортсменов Азии в категориях Elite, Youth и U15, передает Zakon.kz.

Об этом 13 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации триатлона. По их данным, первый соревновательный день принес сборной Казахстана две золотые медали.

Представитель города Астаны Рамазан Айнегов завоевал титул чемпиона Азии в категории Youth (U17), одержав победу на дистанции суперспринт.

"Казахстанский спортсмен финишировал с результатом 25:49. В борьбе за "золото" он всего на секунду опередил представителя Японии Канту Ине (25:50). Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Китая Динхань Чжоу с результатом 26:11", – говорится в сообщении.

Успех соотечественника поддержала представительница Акмолинской области Ясмина Бузуртанова, ставшая победительницей чемпионата Азии в возрастной категории U15.

"Казахстанская спортсменка показала результат 30:56 и на три секунды опередила серебряного призера из Китая Цзыхань Ян. Третье место заняла представительница Таиланда Питчанарт Срипиром, финишировавшая с результатом 31:01", – отметили в Казахстанской федерации триатлона.

Во второй соревновательный день, 14 июня, сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете. В составе команды выступили Алуа Нурмухамет (Астана), Гор Депершмидт (Акмолинская область), Калерия Шнейдер (Шымкент) и Альхам Мурат (Туркестанская область).

Особую ценность этому результату придает состав команды, объединивший спортсменов из разных регионов Казахстана. Представители Астаны, Акмолинской и Туркестанской областей, а также города Шымкент выступили единой командой, продемонстрировав сплоченность, взаимную поддержку и стремление к общей цели.

Именно такой подход является важным шагом в развитии отечественного триатлона и отражает ту модель национальной сборной, к которой Казахстанская федерация триатлона последовательно стремилась на протяжении многих лет.

Серебряная медаль смешанной эстафеты стала не только высоким спортивным результатом, но и ярким подтверждением того, что сильная национальная команда строится на единстве спортсменов независимо от их региона.

По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала две золотые и одну серебряную медали, подтвердив высокий уровень подготовки молодых спортсменов и укрепив свои позиции на континентальной арене.

Ранее сообщалось, что казахстанский триатлонист стал третьим на этапе Кубка Азии в Китае.