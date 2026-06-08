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Наука и технологии

Сильная магнитная буря обрушится на Землю

графика про магнитную бурю, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:07 Фото: сгенерировано ИИ
Сильную магнитную бурю спрогнозировали на Земле сегодня, 8 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня до G3) магнитной буре планетарного масштаба. Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчетам математических моделей, должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли", – говорится в сообщении.

Честно говоря, чисто по-человечески, автор данного сообщения лично не поставил бы на такой сценарий и рубля, но в наше время, кто вообще такие люди, чтобы спорить с ИИ и им подобными системами. В общем, публикуем.

Согласно расчетам, плазма может прийти к Земле к вечеру понедельника.

3 июня на Солнце произошло три вспышки – М9,3, М7,7 и Х1,0. Каждая из них сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли, что привело к сильным магнитным бурям.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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