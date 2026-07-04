Одна из сильнейших магнитных бурь года обрушилась на Землю
Магнитная буря началась почти на сутки позже ожидаемого срока. Несмотря на то, что выброс солнечной массы достиг Земли еще днем ранее, магнитное поле планеты долгое время выдерживало его воздействие. Ситуация изменилась около полуночи, когда резко выросла скорость солнечного ветра и сменилось направление межпланетного магнитного поля, что и спровоцировало развитие геомагнитной бури, пишут ученые Лаборатории солнечной астрономии России.
Первоначально буря соответствовала уровню G3, однако позже усилилась до G3.33, став второй по мощности в текущем году. Более сильной остается только магнитная буря, которая произошла 19-21 января и достигла уровня G4.67.
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По словам специалистов, несмотря на крупные группы солнечных пятен, наблюдаемых сейчас на Солнце, экстремально мощных вспышек они пока не вызвали.