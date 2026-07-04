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Одна из сильнейших магнитных бурь года обрушилась на Землю

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 15:18 Фото: unsplash
4 июля 2026 года на Земле началась сильная магнитная буря, которая уже достигла уровня G3.33. По данным специалистов, это второе по силе геомагнитное событие с начала 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Магнитная буря началась почти на сутки позже ожидаемого срока. Несмотря на то, что выброс солнечной массы достиг Земли еще днем ранее, магнитное поле планеты долгое время выдерживало его воздействие. Ситуация изменилась около полуночи, когда резко выросла скорость солнечного ветра и сменилось направление межпланетного магнитного поля, что и спровоцировало развитие геомагнитной бури, пишут ученые Лаборатории солнечной астрономии России.

Первоначально буря соответствовала уровню G3, однако позже усилилась до G3.33, став второй по мощности в текущем году. Более сильной остается только магнитная буря, которая произошла 19-21 января и достигла уровня G4.67.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 15:18
Рекордные процессы на Солнце обрушат на Землю сильные магнитные бури

По словам специалистов, несмотря на крупные группы солнечных пятен, наблюдаемых сейчас на Солнце, экстремально мощных вспышек они пока не вызвали.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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