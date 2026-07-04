Одна из сильнейших магнитных бурь года обрушилась на Землю

4 июля 2026 года на Земле началась сильная магнитная буря, которая уже достигла уровня G3.33. По данным специалистов, это второе по силе геомагнитное событие с начала 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Магнитная буря началась почти на сутки позже ожидаемого срока. Несмотря на то, что выброс солнечной массы достиг Земли еще днем ранее, магнитное поле планеты долгое время выдерживало его воздействие. Ситуация изменилась около полуночи, когда резко выросла скорость солнечного ветра и сменилось направление межпланетного магнитного поля, что и спровоцировало развитие геомагнитной бури, пишут ученые Лаборатории солнечной астрономии России.

Первоначально буря соответствовала уровню G3, однако позже усилилась до G3.33, став второй по мощности в текущем году. Более сильной остается только магнитная буря, которая произошла 19-21 января и достигла уровня G4.67.



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По словам специалистов, несмотря на крупные группы солнечных пятен, наблюдаемых сейчас на Солнце, экстремально мощных вспышек они пока не вызвали.