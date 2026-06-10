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Наука и технологии

В Китае нашли залежи стратегического минерала, на который у США монополия

Кварц, минерал, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 06:10 Фото: pexels
Высокочистый кварц является ключевым сырьевым материалом для передового производства. Он используется для изготовления полупроводников, солнечных батарей, оптических компонентов и многих видов электроники, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Interesting Engineering, усилия Китая по обеспечению ключевым материалом для солнечных панелей и полупроводников продвинулись вперед. Исследователи обнаружили перспективный новый источник высокочистого кварца в Тибете.

Несмотря на то, что Китай является крупным производителем, он в основном зависит от иностранных поставщиков, особенно от США, в вопросе поставок высококачественного кварца.

В исследовании изучались лейкограниты из района Дингье в Тибете. Эти светлые граниты содержат большое количество кварца, который можно использовать для производства очень чистых кремнеземных материалов.

"В этом исследовании оценивается тибетский лейкогранит как потенциальное сырье для производства высокочистого кварца", – говорится в статье, опубликованной в апреле.

Изучив минералы и потенциал очистки горных пород, исследователи обнаружили, что из этих месторождений можно получить кварц очень высокого качества. Примеси в кварце можно удалить в процессе обработки. Усовершенствование методов очистки может сделать кварц еще чище.

Благодаря своей термостойкости и коррозионной стойкости, хорошим изоляционным свойствам и очень незначительному расширению при изменении температуры, высокочистый кварц может выдерживать жесткие условия в производстве полупроводников и солнечных батарей.

В последнее время Китай активизировал поиски собственных месторождений высокочистого кварца. В 2020 году было обнаружено первое месторождение, пригодное для добычи, в провинции Хэнань, а в 2021 году – еще одно в Синьцзяне.

Ранее сообщалось, что Китай собирается запустить первое "искусственное солнце" в 2027 году.

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Аксинья Титова
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