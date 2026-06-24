Уникальный новый вид акул, которые ходят по суше, нашли ученые

Ученые, изучающие акул, обнаружили новый вид, способный передвигаться по суше на плавниках, сообщает Zakon.kz.

В новой совместной статье в журнале Journal of the Ocean Science Foundation подробно описывается открытие нового вида ходячей акулы у юго-восточного побережья Папуа-Новой Гвинеи, куда отправилась группа исследователей из австралийского университета Саншайн-Кост.

Их целью было изучение акул-эполетов, несколько видов которых занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Эти существа не опасны для людей и питаются беспозвоночными со дна моря. Однако они также могут передвигаться по рифовым отмелям во время отливов, используя свои плавники в качестве конечностей. И во время изучения акул-эполетов команда сделала открытие, пишет AOL.

Ведущий автор исследования и аспирантка Университета Южной Каролины Джесс Блейкуэй первой увидела новый вид акулы, плавающей в воде рядом с лодкой команды. Блейкуэй рассказала, что ей сразу что-то показалось странным.

"Я сразу же заметила, что окраска отличается от всех других видов, с которыми я работала раньше. Первое, что бросилось в глаза, – это белые полосы вдоль коричневого тела. Эти полосы сильно отличались от пятен, похожих на леопардовые, которые мы ожидали увидеть", – рассказала она.

Акулу забрали для изучения. Причем за следующие две ночи исследователи увидели в воде еще 11 акул с похожей окраской.

Never-before-seen shark that 'walks' on land discovered off Papua New Guinea https://t.co/pga196ZQsA — Sherman Bastarache (@SPBastarache) June 23, 2026

Позже с помощью генетического анализа ученые выяснили, что эти акулы с характерным рисунком представляют собой недавно обнаруженный вид.

"Это захватывающе, потому что это первый новый вид, описанный для этого рода с 2013 года", – поделилась Блейкуэй.

Команда назвала новый вид "ходячей акулой Даджена" (H. dudgeonae ) в честь известного генетика и эколога хрящевых рыб доктора Даджена, который исследовал этот род акул более 20 лет. Они также дали виду местное название kadedekedewa, что приблизительно переводится как "собачья акула" или "ленивая акула" из-за ее неуклюжей походки с четырьмя плавниками.

Другой уникальный вид акулы – акулу-гоблина – ученым удалось впервые запечатлеть в Тихом океане.