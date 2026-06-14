Не пришельцы: историки, наконец, раскрыли, кто доставлял камни к Стоунхенджу

Недавнее исследование показало, как один из самых загадочных камней Стоунхенджа, вероятно, был перевезен на сотни километров, преодолевая труднопроходимую местность. Это подчеркивает удивительные возможности древних общин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Histori, алтарный камень в Стоунхендже – это шеститонный мегалит из песчаника, который, как полагают, был доставлен из северо-восточной Шотландии, примерно в 700 км от Стоунхенджа, что подчеркивает необычайные масштабы его путешествия.

Новое исследование основывается на предыдущих выводах, которые исключали ледники как единственный механизм перемещения камней, подтверждая заключение о том, что за их транспортировку по труднопроходимой местности отвечали люди.

Исследователи сосредоточились на том, как могло выглядеть это путешествие, сочетая датирование минеральных зерен с моделированием ледяных шапок, чтобы определить происхождение камня и проверить, могли ли ледники перенести его на юг.

Ведущий соавтор, доктор Энтони Кларк, заявил, что результаты свидетельствуют о том, что этот путь был далеко не простым и, вероятно, требовал тщательного планирования на нескольких этапах.

Исследование показывает, что не существовало жизнеспособных ледниковых путей, напрямую связывающих регион происхождения со Стоунхенджем, что подтверждает вывод о необходимости перемещения людей.

Это говорит о том, что камень, вероятно, перемещался поэтапно, возможно, сочетая наземный транспорт с речным или прибрежным транспортом, где это было возможно. Исследователь отметил, что результаты свидетельствуют об уровне организации и сотрудничества среди неолитических общин, который ранее не был в полной мере оценен.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение точного источника Алтарного камня на северо-востоке Шотландии и дальнейшее изучение возможных транспортных маршрутов, использовавшихся доисторическими общинами.

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