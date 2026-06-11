Древнейшую в мире пирамиду построили не люди?: таинственная гора в Индонезии расколола научный мир

На высоте почти 915 метров над уровнем моря в Западной Яве (Индонезия) расположен холм Гунунг Паданг, вокруг которого уже несколько лет идут споры среди ученых-археологов, сообщает Zakon.kz.

Группа исследователей пришла к выводу, что под этим холмом скрыта самая старая пирамида в мире, построенная 25 000 лет назад, когда человечество, как считается, состояло исключительно из примитивных охотников-собирателей.

Как пришли к возрасту 25 000 лет

В статье 2023 года, опубликованной в журнале Archaeological Prospection, утверждалось, что в горе Гунунг Паданг может скрываться пирамидоподобное сооружение, намного более древнее, чем египетские пирамиды. Авторы предположили, что некоторые слои могут датироваться периодом до 25 000 лет назад, задолго до того, как земледелие и оседлые цивилизации, как правило, создавали крупные монументы.

Исследование возглавил геолог Дэнни Хилман Натавиджая. Его команда использовала георадар, сейсмическую томографию, бурение кернов, траншейные работы и радиоуглеродное датирование образцов органической почвы, чтобы изучить, что может находиться под видимыми каменными террасами.

В статье утверждалось, что гора представляет собой многослойную структуру: рукотворный "слоеный пирог". Его ядро ​​включает массивную андезитовую лаву, которая, возможно, образовалась как естественный лавовый холм, а затем была сформирована и покрыта более поздними постройками. Исследователи заявляли, что самый древний строительный элемент мог относиться к последнему ледниковому периоду, пишет Daily galaxy.

По мнению ученых:

Верхний слой горы (видимые террасы) имеет возраст около 3000-4000 лет (признан всеми учеными).

Глубокие слои имеют возраст от 16 000 до 27 000 лет.

Исследователи предположили, что древние люди "обтесали" застывшую лаву древнего вулкана, превратив его в монументальное сооружение задолго до появления сельского хозяйства.

Эта сенсационная идея и вызвала широкое и бурное обсуждение. Ведь, если бы люди действительно сформировали гору Гунунг Паданг 25 000 лет назад, это отодвинуло бы монументальное строительство гораздо дальше в прошлое, чем допускает принятая хронология. В статье утверждалось, что это говорит о существовании развитых навыков каменной кладки до появления земледелия.

Научное сообщество выступило против

Многие археологи выступили против этой теории, ссылаясь на отсутствие достоверных доказательств того, что погребенные слои – дело рук человека.

В качестве доводов утверждается, что радиоуглеродное датирование, с помощью которого команда Натавиджая определила древность слоев холма, может показать возраст органического материала, но не доказывает автоматически, когда был построен памятник. Критики утверждают, что старые образцы почвы не содержали явных признаков человеческой деятельности, таких как древесный уголь, фрагменты костей, орудия труда или другие артефакты.

Археолог из Кардиффского университета Флинт Диббл заявил, что полученные данные не подтверждают главный вывод статьи. Он также предупредил, что материал, перемещающийся вниз по склону, может естественным образом оседать, образуя узоры, которые могут выглядеть упорядоченными, особенно в вулканическом ландшафте.

Археолог из Университета штата Южный Коннектику Билл Фарли также раскритиковал эту интерпретацию. Старая земля – это не то же самое, что старая архитектура. Чтобы показать, что погребенный слой был построен людьми, исследователям обычно необходимы убедительные доказательства работы, заселения или строительства. Критики заявили, что этот стандарт не был соблюден.

Что происходит сейчас

Дискуссия привела к тому, что в феврале 2024 года журнал отозвал статью, сославшись на методологические проблемы и отсутствие убедительных доказательств того, что подземные слои были созданы человеком.

Но Натавиджая продолжает защищать свою работу и приглашает исследователей со всего мира приехать в Индонезию и изучить это место.

А пока старейшими архитектурными памятниками считаются такие, как мегалитический комплекс Гёбекли-Тепе в Турции (около 11 000 лет), египетские пирамиды (чуть более 4 500 лет). Общепринятый рекорд по происхождению значится за пирамидами Караль в Перу и ступенчатой пирамидой Джосера в Египте, которые датируются примерно 2700-2600 годами до нашей эры.

Гора Гунунг Паданг пока является лишь претендентом на самую древнюю пирамиду.

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