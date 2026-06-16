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Наука и технологии

Ученые хотят приглушить солнечный свет на Земле, чтобы остановить катастрофу 2026 года

формирование эльниньо в Тихом океане, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:17 Фото: сгенерировано ИИ
В то время как ученые предупреждают, что формирующееся в Тихом океане мощное климатическое явление супер-Эль-Ниньо может стать худшим в истории наблюдений, исследователи ищут возможные пути остановить его, сообщает Zakon.kz.

Ученые заявили, что уменьшение солнечной активности может защитить до 75 процентов мирового океана от изнурительных периодов жары. Это может помочь предотвратить накопление горячей воды в экваториальной части Тихого океана, которая "подпитывает" самый экстремальный цикл Эль-Ниньо за последние 140 лет.

Группа ученых предложила экстремальный метод снижения воздействия солнечной активности – стратосферную аэрозольную инъекцию, предполагающую закачку в воздух огромных облаков мельчайших частиц на основе серы, пишет Daily Mail.

Эти аэрозольные частицы годами могут оставаться в верхних слоях атмосферы, отражая часть солнечной энергии обратно в космос.

Согласно компьютерным моделям, это может удержать глобальное потепление в безопасных пределах и значительно сократить интенсивность и продолжительность морских волн тепла.

Но этот метод геоинженерии вызывает множество споров, и даже сами исследователи не уверены в том, какими будут последствия.

Хотя новое исследование предполагает, что искусственное уменьшение солнечной активности может помочь предотвратить еще одно супер-Эль-Ниньо в будущем, исследователи все же предупреждают, что ключевым моментом остается ограничение глобальных выбросов.

Эль-Ниньо – это теплая фаза повторяющегося климатического явления в тропической части Тихого океана. Закономерность может нерегулярно меняться туда-обратно каждые два-семь лет, и каждая фаза вызывает изменения температуры, ветра и осадков. Эти изменения нарушают движение воздуха и влияют на глобальный климат. Это состояние может сохраняться до 12 месяцев.

Эль-Ниньо-2026 тревожит ученых уже несколько месяцев. Ожидается, что он вызовет наводнения в одних регионах и засухи и лесные пожары в других – и все это одновременно с ускорением глобального потепления. Последние наблюдения сравнивают современный Эль-Ниньо с предвестниками катастрофы 1877-1878 годов, когда глобальные засухи и голод забрали более 50 миллионов жизней.

Метеорологическое бюро Австралии между тем уже официально объявило явление Эль-Ниньо активным, подтвердив прогноз, что оно может стать самым сильным явлением в современной истории.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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