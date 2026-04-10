В Тихом океане формируется аномалия, которую скоро ощутит весь мир

В Тихом океане образуется мощное климатическое явление Эль-Ниньо. Оно может существенно изменить погодные условия по всей планете уже в ближайшие месяцы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, печально известный климатический цикл развивается и усиливается в Тихом океане вблизи экватора. Как ожидается, этот Эль-Ниньо вызовет наводнения в одних регионах и засухи и лесные пожары в других – и все это одновременно с ускорением глобального потепления.

Явление Эль-Ниньо начнется уже в конце лета или начале осени.

Как правило, для объявления Эль-Ниньо температура океана в конкретном регионе тропической части Тихого океана должна быть на 0,5 градуса Цельсия выше долгосрочного среднего значения.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья, названия которых переводятся как "мальчик" и "девочка", – это повторяющиеся климатические циклы в тропической части Тихого океана, которые происходят каждые несколько лет и могут оказывать глубокое влияние на глобальные погодные условия.

В случае Эль-Ниньо этот цикл может вызывать наводнения и засухи в различных частях Африки, способствовать зимним штормам на западном побережье США и приводить к усилению экстремальной жары во всем мире.

Эль-Ниньо характеризуется необычно теплыми водами вдоль экваториальной тропической части Тихого океана и связанной с этим серией изменений в характере ветров и осадков в атмосфере.

В настоящий момент огромные объемы необычно теплой воды распространяются под поверхностью океана от западной до восточной части тропической зоны Тихого океана, где эта вода медленно поднимается к поверхности, что является явным предвестником Эль-Ниньо. Периодические области ветра, дующего с запада на восток, способствуют переносу этой воды, что получило название западных порывов ветра.

