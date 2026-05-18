Землю может накрыть аномалия, унесшая жизни миллионов людей

Климатологи прогнозируют возможное возвращение одного из самых мощных явлений Эль-Ниньо. Последние наблюдения сравнивают его с предвестниками катастрофы 1877-1878 годов, когда глобальные засухи и голод забрали более 50 миллионов жизней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, Эль-Ниньо – это потепление вод в центральной и восточной части Тихого океана, которое влияет на погоду во всем мире.

В этом году температура океана может превысить норму почти на 3°C, что способно вызвать масштабные климатические последствия.

По оценкам исследователей, супер-Эль-Ниньо 1877-1878 годов стал причиной глобального голода в Индии, Китае, Бразилии и других странах. Тогда засухи длились годами, уничтожая урожаи и провоцируя массовый голод. По современным оценкам, аналогичная катастрофа сегодня могла бы затронуть сотни миллионов людей.

Доцент Университета штата Вашингтон Дипти Сингх подчеркнула, что сами по себе засухи необязательно приводят к голоду. Современный мир значительно лучше подготовлен благодаря системам мониторинга, прогнозирования и международной координации.

В то же время из-за глобального потепления последствия могут быть еще более экстремальными.

Эксперты предупреждают, что новый супер-Эль-Ниньо может ударить по продовольственной и водной безопасности во многих регионах мира. Ученые считают, что ключевую роль в смягчении последствий будут играть международное сотрудничество и быстрое реагирование на климатические угрозы.

