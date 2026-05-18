#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
Наука и технологии

Землю может накрыть аномалия, унесшая жизни миллионов людей

Графика, технологии, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 08:55 Фото: wikipedia
Климатологи прогнозируют возможное возвращение одного из самых мощных явлений Эль-Ниньо. Последние наблюдения сравнивают его с предвестниками катастрофы 1877-1878 годов, когда глобальные засухи и голод забрали более 50 миллионов жизней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, Эль-Ниньо – это потепление вод в центральной и восточной части Тихого океана, которое влияет на погоду во всем мире.

В этом году температура океана может превысить норму почти на 3°C, что способно вызвать масштабные климатические последствия.

По оценкам исследователей, супер-Эль-Ниньо 1877-1878 годов стал причиной глобального голода в Индии, Китае, Бразилии и других странах. Тогда засухи длились годами, уничтожая урожаи и провоцируя массовый голод. По современным оценкам, аналогичная катастрофа сегодня могла бы затронуть сотни миллионов людей.

Доцент Университета штата Вашингтон Дипти Сингх подчеркнула, что сами по себе засухи необязательно приводят к голоду. Современный мир значительно лучше подготовлен благодаря системам мониторинга, прогнозирования и международной координации.

В то же время из-за глобального потепления последствия могут быть еще более экстремальными.

Эксперты предупреждают, что новый супер-Эль-Ниньо может ударить по продовольственной и водной безопасности во многих регионах мира. Ученые считают, что ключевую роль в смягчении последствий будут играть международное сотрудничество и быстрое реагирование на климатические угрозы.

Ранее предсмертное пророчество шпиона ЦРУ о катастрофе 2026 года озадачило ученых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Южная Африка переживает самый тяжелый кризис голода за последние десятилетия
04:40, 16 октября 2024
Южная Африка переживает самый тяжелый кризис голода за последние десятилетия
Вода, шторм, небо
07:20, 10 апреля 2026
В Тихом океане формируется аномалия, которую скоро ощутит весь мир
Сильная вспышка на Солнце, магнитная буря на Земле
16:50, 06 февраля 2025
Крупная вспышка произошла на Солнце – Землю может накрыть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Посещаемость матчей КПЛ
09:31, Сегодня
"Ордабасы" обошёл "Актобе" в рейтинге посещаемости в 10-м туре КПЛ
Ромащенко о проигрыше в 10 туре КПЛ
09:11, Сегодня
Наставник "Тобыла" жёстко прошёлся по своим подопечным после поражения в КПЛ
Бублик рейтинг ATP
08:47, Сегодня
На каких позициях находятся в рейтинге ATP лучшие казахстанские теннисисты
Самородов лучший игрок матча с &quot;Сочи&quot;
08:31, Сегодня
Форвард сборной Казахстана получил долгожданное признание в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: