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Наука и технологии

В давно забытой гробнице нашли сотню сокровищ, нетронутых грабителями

Клад, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 07:39 Фото: pexels
В центральной Италии археологи обнаружили полностью запечатанную этрусскую камерную гробницу, нетронутую с момента ее закрытия примерно 2600 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, эта находка, сделанная на месте Сан-Джулиано, названа одним из наиболее значительных открытий за последние десятилетия для понимания доримской цивилизации, некогда процветавшей в этом регионе.

Поскольку печать гробницы никогда не была вскрыта, ее содержимое сохранилось в состоянии, редко встречающемся в местах, переживших столетия разграбления.

Сокровища в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 07:39

Фото: Университет Бейлора

Гробница находится в Сан-Джулиано, примерно в 70 километрах к северо-западу от Рима, в холмистой местности внутри региона Лацио. По данным исследовательской группы, камера датируется VII веком до нашей эры и содержит останки четырех человек, положенные на высеченные из камня ложа.

Вокруг останков находилось более 100 погребальных принадлежностей, включая керамические вазы, железное оружие, бронзовые украшения и серебряные резинки для волос.

Предварительный анализ предполагает, что четыре обнаруженных человека могут представлять две пары мужчина-женщина, хотя исследователи отмечают, что для более окончательных выводов необходимы дальнейшие антропологические, изотопные и генетические исследования. Сами раскопки завершены, но анализ полученных данных только начался.

Ранее сообщалось, что в гробнице Тутанхамона нашли 3000-летний мед, который до сих пор можно есть.

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Аксинья Титова
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