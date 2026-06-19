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Наука и технологии

"Живое ископаемое" возрастом 125 млн лет: в океане впервые сняли на видео самую уродливую акулу

акула-домовой, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:08 Фото: X/paleobyliam
Впервые в естественной среде обитания удалось снять на видео самую скрытную и причудливую рыбу – глубоководную акулу-гоблина (или акулу-домового). Она считается одной из самых уродливых рыб в мире, сообщает Zakon.kz.

Раньше эти особи удавалось наблюдать лишь в сетях рыболовов. Соответственно, в руки исследователей они попадали в большинстве случаев мертвыми.

снимки акулы-домового, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:08

Фото: ournal of Fish Biology

Первые наблюдения за акулами-домовыми ихтиологи описали в 2019 году, когда дистанционно управляемый аппарат запечатлел одну из них в центральной части Тихого океана, на глубине 1237 метров. А в 2024 году установленная на морском дне камера сняла акулу-гоблина на юго-западе Тихого океана. Это наблюдение сделано на рекордной для вида глубине в 1997 метров. Статья об этих находках опубликована в 2026 году в журнале Journal of Fish Biology.

Акула-домовой – одна из самых причудливых акул в мире и единственный современный представитель семейства Mitsukurinidae. Они происходят из рода акул, которому почти 125 миллионов лет, но они единственные оставшиеся представители своего семейства, сохранившиеся почти в первозданном виде. Поэтому их иногда называют "живыми ископаемыми".

Эту акулу легко узнать по длинному уплощенному роструму и челюстям, которые способны выдвигаться далеко вперед. Длина тела обычно составляет от 2,5 до 4 метров, но предполагается, что они могут дорастать почти до 7 метров. Обитают акулы-домовые на континентальном шельфе, в подводных каньонах и на склонах подводных гор в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, на глубинах от 100 до 1300 метров. Здесь они кормятся рыбой, головоногими моллюсками и ракообразными, которых хватают выдвигающимися с большой скоростью челюстями, пишет N+1.

Полученные наблюдения расширяют известный ареал акул-домовых в центральную и юго-западную часть Тихого океана. Кроме того, они свидетельствуют, что эти рыбы встречаются намного глубже, чем считалось ранее: почти до 2 километров ниже уровня моря. Это рекорд не только для акул-домовых, но и для всего отряда ламнообразных (Lamniformes), которому они принадлежат.

В Средиземном море ранее впервые заметили белую акулу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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