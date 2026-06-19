"Живое ископаемое" возрастом 125 млн лет: в океане впервые сняли на видео самую уродливую акулу

Впервые в естественной среде обитания удалось снять на видео самую скрытную и причудливую рыбу – глубоководную акулу-гоблина (или акулу-домового). Она считается одной из самых уродливых рыб в мире, сообщает Zakon.kz.

Раньше эти особи удавалось наблюдать лишь в сетях рыболовов. Соответственно, в руки исследователей они попадали в большинстве случаев мертвыми.

Фото: ournal of Fish Biology

Первые наблюдения за акулами-домовыми ихтиологи описали в 2019 году, когда дистанционно управляемый аппарат запечатлел одну из них в центральной части Тихого океана, на глубине 1237 метров. А в 2024 году установленная на морском дне камера сняла акулу-гоблина на юго-западе Тихого океана. Это наблюдение сделано на рекордной для вида глубине в 1997 метров. Статья об этих находках опубликована в 2026 году в журнале Journal of Fish Biology.

Does any other shark species vary in coloration as widely as the goblin shark? They're often described as ghostly white or pink, but there seems to be plenty of variety. The issue of depth changes & how the body changes after death complicate this but still very cool. pic.twitter.com/By3uSPLZax — Liam Elward Paleoart 🇵🇸 (@paleobyliam) June 13, 2026

Акула-домовой – одна из самых причудливых акул в мире и единственный современный представитель семейства Mitsukurinidae. Они происходят из рода акул, которому почти 125 миллионов лет, но они единственные оставшиеся представители своего семейства, сохранившиеся почти в первозданном виде. Поэтому их иногда называют "живыми ископаемыми".

Эту акулу легко узнать по длинному уплощенному роструму и челюстям, которые способны выдвигаться далеко вперед. Длина тела обычно составляет от 2,5 до 4 метров, но предполагается, что они могут дорастать почти до 7 метров. Обитают акулы-домовые на континентальном шельфе, в подводных каньонах и на склонах подводных гор в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, на глубинах от 100 до 1300 метров. Здесь они кормятся рыбой, головоногими моллюсками и ракообразными, которых хватают выдвигающимися с большой скоростью челюстями, пишет N+1.

Полученные наблюдения расширяют известный ареал акул-домовых в центральную и юго-западную часть Тихого океана. Кроме того, они свидетельствуют, что эти рыбы встречаются намного глубже, чем считалось ранее: почти до 2 километров ниже уровня моря. Это рекорд не только для акул-домовых, но и для всего отряда ламнообразных (Lamniformes), которому они принадлежат.

В Средиземном море ранее впервые заметили белую акулу.