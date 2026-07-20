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События

Чудо Чарына: редкий манул с самым густым мехом в мире вышел к людям

манул, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 16:56 Фото: pixabay
В Чарынском государственном национальном природном парке государственным инспекторам удалось запечатлеть в естественной среде обитания одного из самых скрытных хищников Казахстана – манула, занесенного в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Манул – редкий представитель семейства кошачьих, известный своей осторожностью и скрытным образом жизни. Встретить его в дикой природе удается крайне редко, поэтому каждая фото- или видеофиксация считается важным событием и подтверждает эффективность мониторинга, который ведется в национальном парке.

Этот хищник также известен своим необычайно густым мехом – на одном квадратном сантиметре кожи у него может расти до 9 тысяч волосков. Благодаря этому манул способен выдерживать морозы до -50°C.

К сожалению, точной цифры численности манулов по Казахстану никто не знает. Ее оценивают лишь приблизительно.

Считается, что его внешний облик почти не изменился за последние несколько миллионов лет. Несмотря на пушистый вид, весит он всего 2,5-5 кг, а длина тела обычно составляет 50-65 см.

Интересно, но манул почти не умеет быстро бегать. При опасности он чаще затаивается среди камней или в норах, полагаясь на маскировку. Обитает в горных степях, полупустынях и каменистых районах Казахстана, Монголии, Китая, России и ряда стран Центральной Азии.

В январе 2026 года мама-манул впервые показала своего котенка в Чарыне. Посмотрите на это тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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