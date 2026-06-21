#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Землян предупредили о мощном геомагнитном шторме в течение всего месяца

Космос, земля, шторм, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 07:42 Фото: сгенерировано ИИ
В самое ближайшее время начнется затяжной период интенсивной активности на Солнце, который продлится до конца этого месяца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на экспертов, высвободившаяся солнечная энергия направится к Земле, спровоцировав серьезные колебания магнитного поля, то есть – геомагнитные штормы.

Надвигающийся шторм не будет кратковременным: его затяжной характер способен серьезно отразиться на самочувствии людей, чувствительных к колебаниям геомагнитной обстановки.

Первые слабые колебания магнитосферы станут заметны уже этим вечером, наберут пиковую силу через двое суток и будут сохраняться практически до конца месяца.

Люди, остро реагирующие на погоду, рискуют ощутить резкий упадок сил, вялость и приступы мигрени. В этот период автомобилистам следует проявлять максимальную осторожность и сохранять спокойствие за рулем.

Ранее синоптики предупредили о резком повышении температуры этим летом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Китайская стена, Китай, туристы
08:41, Сегодня
Путешественников предупредили об опасных схемах обмана в Китае
Космос, вспышки на Солнце
04:59, 03 февраля 2026
Астрономы предупредили землян о новых мощных "сценариях" на Солнце
Геомагнитный шторм возможен на выходных и-за новой мощной вспышки на Солнце
04:29, 29 мая 2024
Геомагнитный шторм возможен в выходные из-за новой мощной вспышки на Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фриц прокомментировал выход в финал турнира в Галле, где Бублик вылетел в первом круге
08:48, Сегодня
Фриц прокомментировал выход в финал турнира в Галле, где Бублик вылетел в первом круге
Манель Капе отправил в нокаут Кёдзи Хоригути в главном бою UFC
08:04, Сегодня
Манель Капе отправил в нокаут Кёдзи Хоригути в главном бою UFC
Виктория Графеева проведёт бой против скандальной олимпийской чемпионки Линь Юйтин
01:27, 21 июня 2026
Виктория Графеева проведёт бой против скандальной олимпийской чемпионки Линь Юйтин
Кукушкин потерпел разгромное поражение в квалификации турнира АТР в Мальорке
00:55, 21 июня 2026
Кукушкин потерпел разгромное поражение в квалификации турнира АТР в Мальорке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: