Ученые выяснили, при каком сценарии Земля выживет, даже если Солнце потухнет

Ученые, пересмотревшие прежние расчеты Земли во время гигантских фаз Солнца, заключили, что, возможно, наша планета не будет поглощена расширяющимся Солнцем в финале его эволюции. У Земли есть шанс не быть втянутой в его раскаленную оболочку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, речь идет о событиях, которые ожидаются примерно через 5 млрд лет, когда на Земле уже не будет жизни. Когда в ядре Солнца закончится водород, звезда начнет резко меняться.

Сначала она превратится в красный гигант, а затем, после исчерпания гелия, перейдет в следующую стадию – в фазу AGB. В эти периоды Солнце сильно увеличится в размерах, и тогда решится судьба внутренних планет.

С одной стороны, по мере расширения Солнца приливные взаимодействия между звездой и Землей будут усиливаться. Подобные силы известны нам по системе Земля – Луна: именно они вызывают приливы и отливы в океанах, замедляют вращение Земли и постепенно удаляют Луну.

Если Солнце раздуется сильно, в его внешних слоях возникнут мощные приливные волны. Рассеяние их энергии может привести к тому, что орбита Земли начнет сокращаться, и планета будет втянута внутрь расширяющейся звезды.

С другой стороны, стареющее Солнце будет терять массу из-за звездного ветра. Чем меньше масса звезды, тем слабее ее притяжение, а значит, орбита Земли может, наоборот, смещаться наружу. Именно от тонкого баланса между приливным торможением и потерей массы зависит окончательный исход.

Как пояснил ведущий автор работы Матс Эссельдерс, если доминируют приливные эффекты, Земля будет поглощена Солнцем. Если преобладает потеря массы, планета сможет уйти на более далекую орбиту, превышающую радиус расширившейся звезды.

Ранее землян предупредили о мощном геомагнитном шторме в течение всего месяца.