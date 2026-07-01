Китай испытал мощь первого в мире искусственного солнца

В Институте физики плазмы Китайской академии наук завершены испытания двух основных компонентов термоядерного реактора – "искусственного солнца", как его называют в Поднебесной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naukatv, репортаж с места событий выпустило агентство "Синьхуа" .

Первый компонент – тороидальный магнит. Его задача – удержание за счет силы Лоренца плазмы температурой в сотни миллионов градусов и формирование ее в заданной конфигурации.

Магнит прошел тесты на максимальных параметрах. Его размеры : длина 21 м, ширина 12 м, высота 3,3 м, общий вес достигает 582 тонн.

Фото: The Institute of Plasma Physics

По объему он в 1,3 раза превосходит магниты ITER, а по запасаемой энергии – втрое, что делает его крупнейшим в мире сверхпроводящим магнитом для термоядерных установок.

Второй – центральный соленоид из высокотемпературного сверхпроводника. Его функция – индуцировать и поддерживать плазменный ток, а также динамически регулировать конфигурацию удержания плазмы. Соленоид также проверили в условиях, приближенных к рабочим.

Результаты испытаний показали: ток стабильно достигает 60 кА, запасенная энергия – 6,03 МДж, максимальная скорость изменения магнитного поля – 5,1 Тл/с, сопротивление соединений – 0,87 нОм.

И то, и другое полностью изготовлено из китайских комплектующих и материалов. По словам руководителя проекта, заложена прочная основа для будущего собственного термоядерного реактора.

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