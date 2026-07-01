Китай испытал мощь первого в мире искусственного солнца
Как пишет Naukatv, репортаж с места событий выпустило агентство "Синьхуа".
Первый компонент – тороидальный магнит. Его задача – удержание за счет силы Лоренца плазмы температурой в сотни миллионов градусов и формирование ее в заданной конфигурации.
Магнит прошел тесты на максимальных параметрах. Его размеры: длина 21 м, ширина 12 м, высота 3,3 м, общий вес достигает 582 тонн.
По объему он в 1,3 раза превосходит магниты ITER, а по запасаемой энергии – втрое, что делает его крупнейшим в мире сверхпроводящим магнитом для термоядерных установок.
Второй – центральный соленоид из высокотемпературного сверхпроводника. Его функция – индуцировать и поддерживать плазменный ток, а также динамически регулировать конфигурацию удержания плазмы. Соленоид также проверили в условиях, приближенных к рабочим.
Результаты испытаний показали: ток стабильно достигает 60 кА, запасенная энергия – 6,03 МДж, максимальная скорость изменения магнитного поля – 5,1 Тл/с, сопротивление соединений – 0,87 нОм.
И то, и другое полностью изготовлено из китайских комплектующих и материалов. По словам руководителя проекта, заложена прочная основа для будущего собственного термоядерного реактора.
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