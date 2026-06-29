Ученые представили карту 2100 года и показали, какие страны исчезнут

Уровень моря непрерывно повышается. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), темпы его повышения увеличились более чем вдвое: с 1,4 миллиметра в год в прошлом веке до 3,6 миллиметра в год с 2006 по 2015 год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, по прогнозам NOAA, к началу следующего столетия уровень моря поднимется как минимум на 0,3 м по сравнению с уровнем 2000 года, а Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата оценивает его повышение на 40-63 сантиметра к 2100 году.

Если уровень моря поднимется до такой степени, то к 2100 году эта проблема может затронуть до 250 миллионов человек на всех континентах.

К примеру, Мальдивы, состоящие из 1200 небольших коралловых островов и являющиеся домом для около 540 тыс. человек, – самая плоская страна на Земле, со средней высотой всего 1 метр. Если уровень моря в стране поднимется всего на 45 см, то к 2100 году страна потеряет около 77% своей территории.

Еще одна страна с крайне низкой средней высотой над уровнем моря – около 1,8 м – это Кирибати. Этот небольшой остров в самом сердце Тихого океана, с населением около 120 тыс. человек, может потерять две трети своей территории, если уровень моря поднимется на 1 метр.

Фактически почти каждый житель тихоокеанского острова серьезно пострадает от повышения уровня моря. Следовательно, они могут быть вынуждены переселиться до конца века.

Также повышение уровня моря может коснуться Китая, где проживает 43 миллиона человек в неблагоприятных прибрежных районах. Аналогичная ситуация может сложиться в Бангладеше, где к 2100 году риску подвергнутся 32 миллиона человек, и Индия, где, по данным проекта Life Adaptate , финансируемого Европейским союзом, риску подвергнутся 27 миллионов человек.

По данным Всемирного экономического форума, большая часть Джакарты может оказаться под водой уже к 2050 году. Так что ее место в качестве столицы Индонезии займет Нусантара, город, который скоро будет построен на восточном побережье Борнео, примерно в 2000 км от Джакарты.

По данным Всемирного экономического форума, к 2100 году Дакка (Бангладеш, население 22,4 миллиона человек), Лагос (Нигерия, население 15,3 миллиона человек) и Бангкок (Таиланд, население 9 миллионов человек) также могут быть полностью затоплены, или их обширные участки земли могут оказаться под водой и стать непригодными для использования.

Повышение уровня моря, вероятно, также окажет существенное влияние на Соединенные Штаты. Многие города США могут столкнуться с серьезными проблемами к 2050 году, в результате чего обширные территории могут стать непригодными для жизни.

Ранее ученые подтвердили существование гигантской акулы-мегалодона.