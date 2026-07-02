Раскрыта тайна кровавого водопада в Антарктиде

Международная группа ученых наконец-то раскрыла механизм образования знаменитого Кровавого водопада Блад-Фоллс в Антарктиде, сообщает Zakon.kz.

Кровавый водопад – уникальное образование, расположенное у подножия ледника Тейлор, Восточная Антарктида. Более 100 лет ученые пытались выяснить, почему по белоснежному льду течет темно-красная жидкость, которая не замерзает даже при экстремально низких температурах. И в новом исследовании им удалось объяснить, как богатая железом вода поднимается из глубин ледника на поверхность.

Впервые водопад описал австралийский геолог Гриффит Тейлор в 1911 году. Тогда он предположил, что необычный цвет вызван водорослями, однако позднее эта версия не подтвердилась, пишет aif.ru.

Deep in Antarctica a five-story waterfall pours a red liquid into the white void. This is the Blood Falls. A reservoir of iron-rich water, trapped under the ice for 2 million years without oxygen, “rusts” instantly the second it hits the air. pic.twitter.com/UvniCMLQJ6 — HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) February 6, 2026

Как выяснили исследователи, источник красного потока – древний сверхсоленый рассол, оказавшийся запертым под ледником около 1,5 млн лет назад. Благодаря высокой концентрации соли жидкость сохраняет текучесть даже в сильные морозы. Когда рассол выходит на поверхность и вступает в контакт с кислородом, содержащиеся в нем соединения железа окисляются. Именно этот процесс придает воде характерный кроваво-красный оттенок.

Blood Falls, Antarctica. OS.🧐🤔

In the McMurdo Dry Valleys lies one of Earth's strangest sights - Blood Falls. It flows from Taylor Glacier, and its red color isn't blood.



The water is rich in iron, which oxidizes and turns red when exposed to air. It comes from a subglacial… pic.twitter.com/SP8Nmy7mZN — UFO mania (@maniaUFO) April 17, 2026

Авторы отмечают, что новое исследование позволило объяснить, каким образом рассол преодолевает толщу льда и выходит на поверхность, завершив научную загадку, над которой специалисты работали более века.

В глубинах Антарктиды ученые ранее нашли таинственные бактерии, способные победить меланому.