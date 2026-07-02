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Наука и технологии

Раскрыта тайна кровавого водопада в Антарктиде

кровавый водопад в Арктике, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 11:16 Фото: X/HowThingsWork_
Международная группа ученых наконец-то раскрыла механизм образования знаменитого Кровавого водопада Блад-Фоллс в Антарктиде, сообщает Zakon.kz.

Кровавый водопад – уникальное образование, расположенное у подножия ледника Тейлор, Восточная Антарктида. Более 100 лет ученые пытались выяснить, почему по белоснежному льду течет темно-красная жидкость, которая не замерзает даже при экстремально низких температурах. И в новом исследовании им удалось объяснить, как богатая железом вода поднимается из глубин ледника на поверхность.

Впервые водопад описал австралийский геолог Гриффит Тейлор в 1911 году. Тогда он предположил, что необычный цвет вызван водорослями, однако позднее эта версия не подтвердилась, пишет aif.ru.

Как выяснили исследователи, источник красного потока – древний сверхсоленый рассол, оказавшийся запертым под ледником около 1,5 млн лет назад. Благодаря высокой концентрации соли жидкость сохраняет текучесть даже в сильные морозы. Когда рассол выходит на поверхность и вступает в контакт с кислородом, содержащиеся в нем соединения железа окисляются. Именно этот процесс придает воде характерный кроваво-красный оттенок.

Авторы отмечают, что новое исследование позволило объяснить, каким образом рассол преодолевает толщу льда и выходит на поверхность, завершив научную загадку, над которой специалисты работали более века.

В глубинах Антарктиды ученые ранее нашли таинственные бактерии, способные победить меланому.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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