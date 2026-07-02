В Атырау заблокировали криптосчета наркоторговцев почти на 4 млрд тенге

В Атырауской области выявили две организованные группы, занимавшиеся сбытом наркотиков через социальные сети, а также заблокировали 108 криптовалютных счетов наркоторговцев почти на 4 млрд тенге. Одновременно полиция усиливает профилактику среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области, по статье о создании и участии в организованной преступной группе расследуются дела в отношении восьми человек. В 2025 году подобных фактов в регионе не выявляли.

"Заблокированы 108 криптовалютных счетов, на которых находилась достаточно внушительная сумма – свыше 3 млрд 962 млн тенге. Против 8 человек возбуждено уголовное дело по статье 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). Кроме того, задержана женщина, подозреваемая в незаконном хранении психотропных веществ. У нее нашли 159 флаконов препарата "Тропикамид". Выявлено 336 административных правонарушений. В информационную систему "Кибернадзор" внесено 630 интернет-ресурсов, распространяющих информацию о наркотиках". И.о. начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области подполковник полиции Ерлан Габитов

Работа Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области ведется по нескольким направлениям: выявление и пресечение каналов распространения наркотиков, цифровой мониторинг интернет-пространства, профилактическая работа с молодежью и активное взаимодействие с общественностью. Основной акцент в важной работе предупреждения фактов наркобизнеса отдан работе с молодыми атыраусцами. Все для того, чтобы в доступной форме достучаться до молодежи, привести к пониманию страшных последствий вовлечения в наркоманию.

"В рамках реализации Комплексного плана по противодействию наркомании и наркобизнесу в Республике Казахстан в 2026 году нами проведено свыше 500 мероприятий, направленных на предупреждение наркомании и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли участие десятки тысяч атыраусцев. Кроме того, при нашем управлении функционирует анонимный телефон доверия 8 700 499 01 02, а на официальной странице регулярно публикуются профилактические видеоролики. Также на LED-экранах, расположенных в регионе, транслируются информационные материалы, направленные на профилактику наркоправонарушений". И.о. начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области подполковник полиции Ерлан Габитов

К профилактической работе подключились волонтеры. Около 500 активистов объединений "Жастар рухы", "Дала қырандары", "Жаңа жастар", "Бастау", "Жылыой жастары" и "Довира" участвуют в акциях и рейдах вместе с полицией. Они закрасили около 70 надписей с рекламой наркосайтов и распространили 2 500 информационных брошюр.

Члены Совета по профилактике наркоправонарушений при Департаменте полиции Атырауской области провели почти 100 мероприятий. Среди наиболее масштабных – международный турнир по киокушинкай-карате с участием около 700 спортсменов, форум "Закон и порядок – безопасное будущее", который собрал около 2 тыс. студентов, а также легкоатлетический забег "Спорт против наркотиков".

Также в регионе прошли ночные рейды с волонтерами проекта "Тәуелсіз өмір" ("Независимая жизнь"), конкурс рисунков среди старшеклассников "Светлое будущее без наркотиков", региональный конкурс видеороликов с использованием технологий искусственного интеллекта и серия подкастов в социальных сетях. Их посвятили профилактике зависимости, последствиям употребления наркотиков и рискам вовлечения в наркопреступления.

"Наша работа не ограничивается выявлением преступников. Вместе с коллегами регионального Департамента уголовно-исполнительной системы стали привлекать к участию в антинаркотических мероприятиях осужденных за незаконный оборот наркотиков. Их реальные жизненные истории, о которых они рассказывают, становятся мощным предупреждением для молодежи и дают возможность наглядно показать последствия незаконного заработка на наркотиках". И.о. начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области подполковник полиции Ерлан Габитов

Профилактическая работа в Атырау продолжается в разных форматах. В регионе провели акцию "Обменяй сигарету на витамин", флешмобы, шоу-концерт ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, а также спортивные соревнования среди осужденных учреждения №15 Департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области. В учреждении №79 для женщин, отбывающих наказание, организовали интеллектуальную игру "Зейін QUIZ".

Одним из заметных мероприятий стал социальный эксперимент "Закладчик". Волонтер оставил в парке муляж свертка, имитирующий закладку. Отдыхающие обратили на него внимание и попытались выяснить, что происходит.

"Надеемся и верим, что наши лекции, форумы, встречи в учебных заведениях, спортивные акции, круглые столы, флешмобы, конкурсы, интерактивные занятия и разъяснительная работа с молодежью проводятся не зря, а будут формировать у молодых людей неприятие наркотиков, активную жизненную позицию. Наши усилия и работа общественности не должны пройти даром". И.о. начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области подполковник полиции Ерлан Габитов

Ранее Zakon.kz рассказал, как в борьбе с наркопреступностью объединились полицейские и психологи Астаны.