У Земли обнаружили еще один спутник, кроме Луны

Китайский зонд "Тяньвэнь-2" догнал один из квази-спутников Земли, Камооалева, после годичного путешествия к этому необычному объекту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание IFL Science, у Земли, как известно, есть один естественный спутник, известный просто как "Луна". Однако время от времени ученые находят несколько обломков космических камней, которые – вращаются вокруг нашей планеты, но на самом деле находятся на своей собственной, похожей на Солнечную, орбите.

Эти обломки называют "квазилунами", так как они не совсем того же уровня, что и Луна.

Самым известным квазиспутником в нашей Солнечной системе, вероятно, является Зоозве, который находится недалеко от Венеры получил свое название благодаря ошибке на детском плакате. На данный момент обнаружено по меньшей мере восемь таких объектов, которые следуют за Землей по орбите Солнечной системы.

Точно неизвестно, откуда взялись квазилуны, но недавний спектроскопический анализ показал, что некоторые из них могут состоять из лунного материала, выброшенного в космос после столкновений астероидов с лунной поверхностью.

Вероятно, это справедливо и для 469219 Камо'оалева (также известной как 2016HO3), которая является самой крупной и, возможно, самой интересной из всех. Эта квази-луна имеет длину 45-60 метров и находится на более стабильной орбите, чем ее собратья, описывая путь, который никогда не отклоняется более чем в 10 раз дальше, чем наше расстояние от настоящей Луны. Ее трудно увидеть из-за большого расстояния и потому, что иногда она находится в направлении Солнца с нашей точки зрения.

Хотя имеющиеся данные свидетельствуют о том, что такие породы, как Камооалева, действительно имеют лунное происхождение, еще предстоит подтвердить это на практике. Получение материала с околоземного объекта (NEO) помогло бы в этом, и Китай надеется сделать это с помощью своего космического аппарата "Тяньвэнь-2".

Ранее астрономы вычислили, что автомобиль может доехать до края космоса менее чем за час.